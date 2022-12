„Tagesthemen“-Moderatorin Aline Abboud „Viele Deutsche grübeln zu viel und machen zu wenig“

Frau Abboud, ist das Leben schön?

Klar, es ist ein Privileg. Ich mag Wärme, Familie, Tiere. Und die kleinen Dinge. Manchmal sitze ich müde vom Tag in der U-Bahn, da lächelt mich plötzlich jemand von gegenüber an – nicht so verrückt wie in Berlin manchmal üblich, sondern einfach nur freundlich. Dann merke ich: Die Menschheit ist noch nicht verloren. Und in Berlin haben nicht alle schlechte Laune.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden