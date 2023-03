Tatverdächtiger mit Messern festgenommen Brand mit zwei Toten in Stuttgart

In Stuttgart hat es am Dienstag wegen eines Brands mit zwei Todesopfern und eines mit Messern bewaffneten Manns einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gegeben.

Wie die Polizei in der baden-württembergischen Landeshauptstadt mitteilte, bemerkte zunächst die Besatzung eines Feuerwehrfahrzeugs auf der Rückfahrt von einem Einsatz Rauch aus einem Gebäude. Auch schlugen die Einsatzkräfte Alarm wegen des 45-jährigen Manns, der mit zwei Messern am Eingang des Hauses stand.

Alarmierte Polizeibeamte sprachen den Mann den Angaben zufolge daraufhin an und nahmen ihn fest. Anschließend löschte die Feuerwehr, die nach eigenen Angaben mit rund 30 Kräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz war, den Brand.

Dabei konnten sie einen 32 Jahre alten Mann und eine 53 Jahre alte Frau zunächst aus einer Wohnung retten. Laut Polizei starben beide jedoch später.

Zu weiteren Details äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Den 45-Jährigen bezeichneten die Beamten aber als Tatverdächtigen. Bei seiner Festnahme gab die Polizei auch einen Schuss ab, der Mann wurde aber nicht verletzt. Die Ermittlungen dauerten am Abend weiter an. Der Einsatzort am Wilhelm-Geiger-Platz im Stadtteil Feuerbach wurde weiträumig abgesperrt. (AFP)

