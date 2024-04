Meteorologisch beginnt der Sommer am 1. Juni. Derzeit sieht es aber danach aus, dass es am kommenden Wochenende bereits einen kleinen Vorgeschmack gibt. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für Samstag (6. April) heiteres bis sonniges, trockenes Wetter – und zwar deutschlandweit.

Erst gegen Samstagabend könne es im Westen eventuell einzelne Gewitter geben. Der Deutsche Wetterdienst sieht Temperaturen von 25 bis 29 Grad, im Norden 19 bis 24 Grad. Das klingt nach Ausflügen zum See oder in den Park für alle, die Zeit haben.

Am Sonntag soll das Wetter etwas kälter und ungemütlicher werden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden im Westen und Norden einzelne Schauer erwartet, anfangs seien auch teils kräftige Gewitter möglich.

Für den Tag werden in der Nordwesthälfte gebietsweise etwas Regen oder Schauer, vereinzelt auch Gewitter vorhergesagt. Nachmittags und abends seien auch im Südwesten und in der Mitte vereinzelt Gewitter möglich. Allerdings sollen die Höchstwerte auch in der Nordwesthälfte immer noch 18 bis 23 Grad betragen, im Rest des Landes bleibt es laut Deutschem Wetterdienst sogar bei sommerlich warmen 24 bis 29 Grad.

