„Tim hat geflirtet, ich hab das nicht gemerkt“ Wie Starkoch Tim Raue und seine Frau Katharina Wolschner sich verliebten

„Wenn du Tim Raue triffst,“ warnen sie Katharina, „komm unbedingt pünktlich. Der hasst nichts mehr als Unpünktlichkeit.“ Und: „Der ist fordernd, der ist laut, der schreit.“ Katharina arbeitet für das Gastro-Fachmagazin „Rolling Pin“, damals, 2009. Ihr Porträt über den Sternekoch Raue soll ihre erste Titelstory werden.

Als Katharina am Tag des Interviews nach weinreicher Nacht erwacht, versoffen, „wie paniert“, da ist es 15 Minuten vor ihrem Treffen mit Tim – und Pünktlichkeit unmöglich. Also legt sie ihr Handy ans Ohr, als sie ihn von weitem sieht, und tut, als würde sie telefonieren: „Ich muss jetzt Schluss machen. Bin schon zu spät. Und der Raue hasst nichts mehr als Zu-Spät-Kommen“, mimt sie in den Hörer, damit Tim nicht schreit, wie der Chef gesagt hat.