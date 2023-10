Todesangst in Gaza „Im Nachbarhaus sind 20 Menschen gestorben“

Um fünf vor zwölf Gaza-Ortszeit antwortet Youssef Hammash an diesem Freitag am Telefon nur mit zwei Sätzen. „Ich kann nicht sprechen. Ich evakuiere gerade meine Familie.“ Hammash hatte sich mit seiner Frau, seiner fünfjährigen Tochter und seinem dreijährigen Sohn ins Haus seines Schwiegervaters in der Kleinstadt Dschabaliya im nördlichen Gaza-Streifen geflüchtet, die als relativ sicher galt - bis heute morgen. Die israelischen Militärs haben die Bewohner aufgefordert, weiter in den Süden zu fliehen.