TV-Jahresrückblicke büßen an Zugkraft ein Will das Publikum nicht an das „annus horribilis“ erinnert werden?

Auch der ZDF-Jahresrückblick von Markus Lanz hat im Vergleich zu den Vorjahren Zuschauer verloren. Die Sendung „Markus Lanz - Das Jahr 2022“ kam am Donnerstagabend ab 20 Uhr 15 Uhr auf 2,82 Millionen (11,1 Prozent). 2021 waren es noch 3,72 Millionen gewesen, 2020 sogar 4,00 Millionen. Den RTL-Jahresrückblick „2022! Menschen, Bilder, Emotionen“ mit Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg am vergangenen Sonntag verfolgten 2,23 Millionen (8,8 Prozent). Diese Zahl bedeutete einen Verlust um eine Million Zuschauer im Vergleich mit 2022. Es scheint, als wollten nicht alle an dieses „annus horribilis“ via TV-Rückblick erinnert werden.

Auch die Talkshow „Markus Lanz“ zieht weniger

Auch mit seiner Talkshow „Markus Lanz“ ist der Moderator 2022 etwas weniger erfolgreich gewesen als im besonders guten Vorjahr. „Im Zeitraum 4. Januar bis 14. Dezember 2022 sahen im Schnitt 1,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer jede der 135 Ausgaben von „Markus Lanz““, teilte das ZDF mit. 2021 waren es noch etwa 1,95 Millionen gewesen, 2020 etwa 1,8 Millionen und 2019 im Schnitt 1,5 Millionen. Der durchschnittliche Marktanteil der in Hamburg produzierten und am späten Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagabend gesendeten Talkshow ohne Studiopublikum sank leicht von etwa 16 Prozent (2021) auf 15,3 Prozent (2022). Regulär geht es mit „Markus Lanz“ erst 2023 weiter - nach der Weihnachtspause am 10. Januar.

