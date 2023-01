TV-Termine und Livestream So können Sie heute Prinz Harrys brisantes Interview schauen

Schweigen nütze nur dem Täter, meint Prinz Harry, der seit 2020 mit seiner Frau Meghan Markle in den USA lebt und seine royale Familie dieser Tage in mehreren Interviews attackiert.

Eines davon gab Harry am 8. Januar dem britischen Sender ITV. Für Deutschland sicherte sich RTL die Ausstrahlungsrechte an dem brisanten Gespräch, das der britische „Guardian“ mit diesen Worten beschreibt: „Wenn die Queen das Interview noch erlebt hätte, wäre sie deswegen zwar nicht gestorben, aber womöglich Republikanerin geworden.“

Im deutschen Fernsehen gibt es am heutigen Montag drei Gelegenheiten, das ca. 72-minütige Interview zu sehen:

um 17.00 Uhr bei RTL in der Sendung „Exclusiv Spezial: Harry - Das Interview" mit Moderatorin Frauke Ludowig und Adelsexperte Michael Begasse

um 20.15 Uhr bei ntv in der Sendung „News Spezial: Harry - Das Interview"

um 23.15 Uhr bei Vox in der Sendung „Prominent Spezial. Harry: Das Interview"

Im Internet kann das Interview live gestreamt werden. Die Livestreams zu RTL, Vox und ntv sind im Premium-Account des Dienstes RTL+ enthalten (4,99 Euro pro Monat). Auf der Webseite von ntv ist außerdem ein freier Livestream abrufbar.

Das Interview später kostenlos online streamen

Auf RTL+ wird das Interview mit Prinz Harry ab ca. 18:45 Uhr kostenfrei abrufbar sein, auch in der englischsprachigen Originalfassung. Ein Login ist nicht notwendig.

Hintergrund: Eine Abrechnung in mehreren Teilen

Das Interview gehört zu einem großen multimedialen Rundumschlag, den Prinz Harry und Meghan Markle gegen das britische Königshaus und die Boulevardpresse des Vereinigten Königreichs führen.

Auch dem US-Sender CBS gab Harry ein TV-Interview. Dort spricht er unter anderem über einen angeblichen körperlichen Angriff seines Bruders William. Der britische Thronfolger soll Harry 2019 tätlich angegriffen haben, als ein Streit der beiden Brüder eskaliert sei.

Zuvor hatte Netflix die sechsteilige Doku-Serie „Harry und Meghan“ veröffentlicht. Hier erhebt das Paar ebenfalls Vorwürfe gegen das britische Königshaus und die Presse. Dem Vernehmen nach sind die Royals sehr verärgert über die öffentliche Kritik.

Am 10. Januar erscheint Prinz Harrys Autobiografie „Reserve“. Seit Tagen berichten Medien über Details aus dem Buch, in dem Harry offenbar auch über seine Zeit als Soldat in Afghanistan berichtet – was neue Ängste um die Sicherheit des britischen Adligen schürte. Harry gelte schon länger als mögliches Ziel islamistischer Terroristen. (Tsp)

