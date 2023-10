Überlebender des Supernova-Festivals in Israel „Unser Dancefloor wurde zum Tatort eines Massakers“

In der Nacht zum 7. Oktober versammeln sich im Süden Israels Tausende junger Menschen, um den Alltag zu vergessen. Beim Supernova-Festival am Ende des Laubhüttenfests feiern sie gemeinsam in der Wüste zu Trance-Beats. Viele tanzen die Nacht durch, es geht ausgelassen zu, psychedelisch. Ein Geist von Gegenkultur und Eskapismus. Den genauen Ort des Festivals haben sie erst Stunden zuvor erfahren. Er befindet sich nahe dem Kibbuz Re’im – keine fünf Kilometer vom Gazastreifen entfernt.