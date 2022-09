Unter Taliban – Brief aus Kabul (17) Wer Mädchen unterrichtet, riskiert sein Leben

Lamar studierte Rechtswissenschaften in Kabul – bis die Taliban den Frauen das Studieren verboten. Sie hofft auf eine Ausreise in die USA oder nach Deutschland. Aus Sicherheitsgründen darf ihr vollständiger Name nicht genannt werden.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden