Unterschätzte Delikatesse Die Beanfluencer

Dienstag, kurz nach 13 Uhr. In seiner Küche in Reinickendorf biegt Omar Saad bei den Vorbereitungen auf die Zielgerade ein. Vierzig Leute bekocht er heute Abend. Baba Ganoush, eingelegtes Gemüse, Köfte und natürlich Hummus bereitet er zu.

„Brrrrrummmm“. Der Mixer heult auf wie ein startender Düsenjäger, pflügt sich durch die Kichererbsen und Saad kippt gefrorenes Kochwasser in den Behälter. „Das ist das zweite Geheimnis meines Hummus“, ruft er. Das erste hat das laute Röhren des Mixers verschluckt.

Aber ein bisschen Mythos schadet ja nie. Hummus ist für Omar Saad eine Herzensangelegenheit – und mittlerweile sein Beruf. Viele Jahre hatte der studierte Feinwerktechniker, Maschinenbauer und später Biomedizintechniker aus dem Libanon Geräte der Medizin- und Gastronomietechnik verkauft, gebrauchte Spülmaschinen nach Neuseeland, Computertomografen in den Irak. Heute betreibt er die Cateringfirma Cedre blanc für traditionelle libanesische Küche und wachsendem Fokus auf Hülsenfrüchte.

„Als ich ein Kind war“, erzählt Saad, „gab’s schon morgens Foul, ein Gericht aus Bohnen. Die werden eingeweicht, gekocht und anschließend angemacht.“ Hboub wiederum ist ein Dessert aus Bohnen, Kichererbsen und Weizen, gesüßt mit Datteln und Rosenwasser. „Im Libanon gibt es eine große Vielfalt an Hülsenfrüchten. Sie waren das wichtigste Nahrungsmittel. Jetzt werden sie wieder mehr angebaut“, sagt Saad.

Als er zum Studieren nach Berlin kam, fing er an, Hummus zuzubereiten. Er experimentierte mit verschiedenen Sorten Kichererbsen, damit, wie lange man sie einweicht, der Temperatur, bei der man sie mixt und wie man sie würzt – am besten vorsichtig, ganz wenig Knoblauch, etwas Zitronensaft, die Sesampaste Tahini und eine Gewürzmischung aus Kümmel, Kreuzkümmel und Pfeffer.

Wichtig sei, die Kichererbsen nicht zu lange einzuweichen, erklärt Saad. 12 Stunden sind genug. Und sie zu mixen, wenn sie kalt sind, am besten um den Gefrierpunkt. Aus dem proteinreichen Kochwasser kann man Baisers backen, Mousse au Chocolat aufschlagen – oder eben das Hummus cremig mixen.

Ihre Vielfältigkeit hat der Kichererbse einen Karrierekick bereitet. 2020 wurden weltweit ein Viertel mehr geerntet als noch 2015. Wer im Supermarkt durch die Regale streift, sieht warum: Mehl, Chips, Nudeln, Falafel, Hummus, Kofu… es gibt mittlerweile Produkte ohne Ende aus der im Anbau so genügsamen wie proteinreichen Hülsenfrucht. 16.000 Tonnen werden jährlich importiert, und auch deutsche Züchter drängen auf den Markt. Alleine in Brandenburg hätten jüngst drei Bauern mit dem Anbau begonnen, sagt Saad.

Insgesamt ist der Anteil von Hülsenfrüchten in der deutschen Landwirtschaft aber noch gering. Das weiß Cecilia Antoni, die hat den ersten Blog zum Thema gegründet. Auf Beanbeat gibt sie Rezepttipps, außerdem arbeitet sie bei Legunet, einem Netzwerk zum Thema Leguminosen, hält Vorträge und gibt Workshops.

4 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland werden mit Hülsenfrüchten belegt.

Etwa vier Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche werden aktuell von Hülsenfrüchten belegt. Das meiste entfällt auf Tierfutter, im Ökolandbau werden Hülsenfrüchte als Zwischenfrucht genutzt. Sie lockern den Boden, versorgen ihn mit Stickstoff, ihre Blüten locken Insekten an. Ein Kilo verursacht rund drei Kilo Co2-Äquivalente. Rindfleisch etwa 21 Kilo. Der Proteingehalt ist ähnlich.

Neben Erbsen werden vor allem Ackerbohnen in Deutschland angebaut. Die auch unter dem ehrabschneidenden Namen Saubohne bekannt sind. Oder, schöner, als Fava. So heißen sie in Italien. Und waren mal ein Grundnahrungsmittel in Europa, bis die Kartoffel kam.

„Hülsenfrüchte können mehr als Eintopf“, sagt Antoni. Langsam entdeckt man in Deutschland die einstige Sortenvielfalt. In der Schwäbischen Alp werden wieder Linsen angebaut, die Nachfrage nach heimischem Soja wachse, Wintererbsen und Lupinen tauchen in den Supermärkten auf.

Sie selbst hat einen Snack aus gerösteten Ackerbohnen entwickelt, Bohnikat nennt sie ihn. In ein paar Berliner Bars bekommt man die Knabberei. Zum Bier schmecken sie fast wie Erdnüsse.

