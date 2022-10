Verdächtiger festgenommen Ein Toter und Verletzte nach Messerattacke am Las Vegas Strip

Bei einer Messerattacke auf der bekannten Hotelmeile in Las Vegas ist am Donnerstag ein Mensch getötet worden, mehrere weitere wurden durch Messerstiche verletzt. Die Polizei sprach bei Twitter zunächst von fünf Verletzten. Später ergänzte sie, dass noch weitere Opfer in Krankenhäuser gebracht würden.

Die Schwere ihrer Verletzungen sei unklar. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge im nördlichen Teil des Las Vegas Boulevard in der Nähe der Hotels Encore und Wynn sowie des Einkaufscenters Fashion Show. (dpa)

