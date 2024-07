Vier Verletzte am Hamburger Jungfernstieg Auto rast in Menschengruppe vor Sparkasse

Am Jungfernstieg in Hamburg sind am Dienstag vier Menschen verletzt worden. Ein Auto fuhr nach Angaben der Feuerwehr gegen 10.15 Uhr in eine Menschengruppe vor einer Bankfiliale.

Einer der Verletzten befindet sich in Lebensgefahr, ein anderer ist schwer verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Schwerverletzten gehörten der Gruppe an, die sich vor und in der Nähe der Filiale aufhielt.

Feuerwehr und Polizei gehen von einem Unfall aus.

Die „Hamburger Morgenpost“ berichtet, dass zwei Autos zusammengestoßen seien. Eines sei in den Eingangsbereich der Bank geschleudert worden, das andere gegen die Fassade.

Die Feuerwehr war mit mehr als 50 Kräften vor Ort, hieß es zunächst. Einem Feuerwehrsprecher zufolge soll es etwa 25 Ersthelfer oder Augenzeugen gegeben haben. Auch die Polizei war am Jungfernstieg. Zum Unfallhergang lagen zunächst keine Angaben vor. (AFP/dpa)