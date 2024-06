Tagesspiegel Plus Von der Nachkriegszeit bis zum Pride Month : Was ich als 83-jähriger schwuler Mann in Deutschland ertragen musste

Verfolgt, verhaftet, verurteilt: 30 Jahre nach der Abschaffung des Paragraphen 175 erinnert sich Jochen Stöckmann an eine Zeit, in der Menschen für ihre sexuelle Orientierung im Gefängnis landeten.