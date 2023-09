Warnung vor Verkehrschaos Sommerreisewelle zum Ferienende in Süddeutschland

Wegen des Ferienendes in Bayern und Baden-Württemberg rechnet der ADAC am kommenden Wochenende mit einer letzten großen Sommerreisewelle.

Der Rückreiseverkehr wird sich vor allem in Süddeutschland bemerkbar machen, zumal noch bis zum Sonntag die Münchner Automesse IAA stattfindet, wie der Automobilklub am Montag in München mitteilte. Bei schönem Wetter seien deutschlandweit auch noch Späturlauber, Wochenendausflügler und Bergwanderer unterwegs.

Zu den besonders belasteten Staustrecken gehören unter anderem die Fernstraßen zu Nord- und Ostsee, die A1 zwischen Lübeck und Bremen, die A7 zwischen Füssen und Würzburg und die A8 zwischen Salzburg und Stuttgart.

Die Hauptrouten in den Nachbarländern seien wegen des Ferienendes in sechs österreichischen Bundesländern ebenfalls abschnittsweise gut gefüllt.

Durch Kontrollen bei der Einreise von Österreich nach Deutschland könnte es an den Hauptgrenzübergängen Suben, Walserberg und Kiefersfelden zu Wartezeiten von bis zu 45 Minuten kommen. (AFP)