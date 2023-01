Warum rechte Politik auf dem Vormarsch ist „Korruption ist der Kern des Autoritarismus“

Frau Ben-Ghiat, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs schien der Durchbruch der Demokratie als Staatsform komplett. Inzwischen zeigen sich immer mehr autoritäre Figuren auf der politischen Bühne. Was passiert da?

Seit 2008 erleben wir eine neue Welle rechtsextremer Politiker, jener Leute, die ich Strongmen nenne. In der Folge der Globalisierung und der Finanzkrise haben viele Leute das Vertrauen zu etablierten Parteien verloren, und die Sogkraft der Strongmen wurde stärker. Wo sie bereits an der Macht waren, wurden sie aggressiver – siehe die Angriffe des Kremls auf Georgien und die Krim, oder Erdogans Vorgehen gegen Oppositionelle.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden