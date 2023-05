Was die Deutschen wirklich hören „An der einen Serie verdiene ich vielleicht zehn Cent“

Herr Pobot, der Katalog ihres Hörspiel-Labels Maritim umfasst derzeit mehr als 5.000 Alben. Können Sie uns den durchschnittlichen Hörer beschreiben?

Der hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Als ich den Maritim Verlag 2015 übernommen habe, gab es das Klischee vom männlichen-nerdigen Hörer – und das Klischee entsprach in einigen Fällen der Wirklichkeit. Mittlerweile aber hören uns genauso viele Frauen wie Männer – aus allen Berufen, allen Milieus. Dieser Wandel ist vor allem dem Durchbruch der Streaming-Anbieter zu verdanken: In den ersten Jahren haben sich unsere Hörer fast jährlich verdoppelt. Weil jeder auf allen Geräten plötzlich alles hören konnte, fanden ganz neue Zielgruppen Gefallen am Hörspiel. Eine zweite Welle kam später durch den Podcast-Hype: Wer mit einem Podcast durch ist, schaut, was es sonst noch so gibt – und findet früher oder später uns.