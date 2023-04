Tagesspiegel Plus Was private Pflege wirklich bedeutet : „Du musst keine Angst haben, in deinem Alter wirst du ganz leicht sterben“

Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert kümmert sich um ihren pflegebedürftigen Mann. In ihrem Buch schildert sie schlaflose Nächte, Verzweiflung – und Glück. Ein Besuch in Neu Meteln bei Schwerin.