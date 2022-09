Was verdient Berlin? „Wir Abgeordneten gehören zu den oberen 25 Prozent“

Als Abgeordneter betragen meine Diäten, die ich versteuern muss und die dazu beitragen sollen, dass ich frei von wirtschaftlichen Zwängen agieren kann, monatlich 6657 Euro. Dafür arbeite ich in einer normalen Woche 70 Stunden. Umgerechnet wäre das ein Bruttostundenlohn von 24 Euro, in brisanten Phasen wie Haushaltsverhandlungen, in denen ich mehr arbeite, wesentlich weniger.

