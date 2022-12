Weihnachtszeit ist Stress-Zeit Wie gelingt ein entspanntes Fest?

Sebastian Leber ist Tagesspiegel-Redakteur und empfiehlt Mut zum Kompromiss.

Zu den schönen Traditionen, die wir an Heiligabend pflegen, gehört auch der Moment am frühen Nachmittag, an dem wir innehalten und zugeben, dass wir uns dieses Jahr mal wieder zu viel vorgenommen haben. Dass wir dem Zeitplan hinterherhinken, vielleicht weil manche Geschenke noch nicht eingepackt sind oder jemand noch schnell Milch kaufen muss für die Feiertage.

Unsere Tradition besteht dann darin, dass wir einstimmig beschließen, das Programm abzuspecken und dieses Jahr zum Beispiel den Kirchgang ausfallen zu lassen. Wobei wir uns einig sind, es im nächsten Dezember besser zu machen. In diesem Moment des Herunterschraubens der eigenen Ansprüche steckt, jedes Mal aufs Neue, ein Zauber.

Weil es das gemeinsame Bekenntnis ist, es lieber gemütlich haben zu wollen als stressig. Der Baum muss nicht kerzengerade sein. In unserer Krippe haben wir manchmal vier Heilige Könige. In Erinnerung wird nicht bleiben, ob die Tischdecke wirklich glatt gebügelt war. Sondern dass man sich nah und dass es sehr angenehm war.

Deike Diening hat sich mit fünf Jahren zu Weihnachten noch ein Leberwurstbrot gewünscht. Seitdem sind aller Erwartungen stetig gestiegen. Das muss nicht sein.

Die Menschheit spaltet sich in die zu Gästen Bestimmten – und scheinbar naturgegebene Gastgeber. Letztere schmeißen die Feste und laden zu Weihnachten alle versprengten Verwandten noch mit ein. Weil wir Lust auf Gesellschaft, Kinder oder ein großes Herz haben. Aber warum alle Jahre wieder?

Am meisten bewundere ich in dieser Hinsicht meine alleinstehende Tante. Ab Herbst flicht sie das Wort „Weihnachten“ in ihre Telefonate ein, weshalb alle sofort Einladungen aussprechen. Kurz vor knapp sagt sie alle ab – mit Hinweis auf unzumutbaren Feiertagsverkehr. Befriedigt über die Zahl ihrer Einladungen, erleichtert, dass sie nirgendwo hinfahren muss. Win-win.

Vor kurzem rief die Lieblingscousine an, sonst gefeierte Gastgeberin der Familie: Sie habe 2022 unfassbar viele Partys ausgerichtet und nun gute Lust, einfach nur noch Gast zu sein … Meine Spiegelneuronen feuerten. Ich konnte körperlich nachempfinden, wie radikal und erhebend sich diese Aussicht anfühlte: Für nichts verantwortlich! Nur noch gut gelaunt irgendwo auftauchen! „Großartige Idee“, sagte ich. „Dann kommt Ihr dieses Jahr natürlich zu uns.“

Kai Müller ist Tagesspiegel-Redakteur und zu Weihnachten manchmal der einzige, der keinen Stress hat.

Auf die Frage, was ich Weihnachten mache, lautet meine Antwort: Dasselbe wie immer. Ich finde, das ist eine langweilige Antwort. Und das soll sie sein.

Wenn ich höre, dass eine Person nicht weiß, wie sie das alles bewältigen soll, denke ich verwundert, wie wenig den Leuten doch oft der Sinn nach einer Tradition steht, die offiziell seit 1.686 Jahren zelebriert wird, also einigermaßen eingespielt und kein Grund für nervliche Zerrüttung sein sollte.

Warum verhindern, was sich ohnehin nicht ändern lässt? Ist nicht das ganze Weihnachtsfest eine bewährte Vermeidungsstrategie? Wie viel ich erklären müsste, wenn es plötzlich anders laufen sollte als sonst – weil eine Partnerschaft in Brüche ginge oder Familien alte Fehden pflegen würden.

Ein bisschen Glück gehört schon auch dazu zu wissen, wann der Baum geschlagen und geschmückt wird, wo er steht und wo die Gabentische der Kinder platziert sind, welche Musik wir hören und was es zu essen gibt.

Alles ist, wie es sein muss. Gewohnheiten mögen behäbig wirken, doch private Rituale sind etwas anderes. Sie verhindern Stress. So ziehen wir uns in einen Kokon des Unveränderlichen zurück, bis es uns darin nach ein paar Tagen zu eng wird. Und es gibt auch Stimmen, die mir sagen: „Weil du keinen Stress hast, haben wir ihn.“

Zur Startseite