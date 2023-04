Wenn Arbeit süchtig macht Überstunden sollten verpönt sein wie Heroinkonsum

Erst die Arbeit, dann das Ermüden. Deutschland hat ein Suchtproblem. Laut einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung arbeiten zehn Prozent aller Erwerbstätigen hierzulande krankhaft viel. Das sind 4,5 Millionen Menschen. Neunmal mehr, als es Glücksspielsüchtige gibt. Dreimal mehr als Alkoholkranke. Arbeit ist eine Volksdroge und sollte auch so behandelt werden. Mit Therapieangeboten, Präventionsprogrammen und viel klareren rechtlichen Grenzen.

Hannes Soltau hat diesen Kommentar in der regulären Arbeitszeit geschrieben. Er mag seinen Beruf, aber möchte nie wieder eine psychosomatische Klinik von innen sehen.

Immer wieder betonen Politiker, dass Drogen und Suchtmittel erhebliche gesundheitliche, soziale und volkswirtschaftliche Probleme erzeugen. Arbeitssucht ist zwar stoffungebunden, weist aber deutliche Parallelen zu klassischen Abhängigkeitserkrankungen und deren medizinischen und psychischen Folgen auf. Wie Drogensüchtige kennen Erkrankte keinen anderen Lebensinhalt mehr als die Arbeit. Das Selbstwertgefühl ist nur noch an Erfolge gekoppelt. Die „Dosis“ muss immer weiter erhöht werden. Betroffene isolieren sich sozial.

Im Vergleich zu Befragten, die im normalen Umfang arbeiten, geben doppelt so viele arbeitssüchtige Menschen an, dass ihr Gesundheitszustand weniger gut oder schlecht sei. Deutlich häufiger als andere haben sie körperliche oder psychosomatische Beschwerden: Depressionen und Angstzustände, Rückenschmerzen und Verdauungsprobleme. Zudem neigen sie viel stärker zu Alkohol-, Tabletten- und Nikotinmissbrauch. Das mündet nicht selten in körperlicher Verwahrlosung. Rund 30 Prozent der Arbeitssüchtigen gaben an, mehr als sechs unbehandelte Beschwerden zu haben.

745.000 Todesfälle durch Überarbeitung gibt es nach WHO-Schätzungen pro Jahr.

„Karoshi“ nennen Japaner den Tod durch zu viel Arbeit. Schlaganfälle, Herzinfarkte, Suizide. Die WHO schätzt die weltweite Anzahl der Todesfälle durch Überarbeitung auf 745.000 im Jahr. Damit liegt sie weit über der Zahl der Drogentoten. Tabak und Alkohol galt unter Jugendlichen lange als Schmiermittel für soziale Anerkennung. Bei der Arbeit ist es noch gravierender. Das Leistungsprinzip gilt in unserer Gesellschaft als Voraussetzung für soziale Anerkennung. Und da Sucht vor allem in Führungspositionen anzutreffen ist, wird sie von oben vorgelebt. Quasi verordnetes Passivrauchen in einer toxischen Arbeitskultur.

Umso paradoxer, weil Arbeit für viele zu einem irrationalen Selbstzweck wird. Ein Bruchteil der erbrachten Arbeitszeit würde den meisten genügen, um ein Leben in Würde zu ermöglichen. Doch Menschen leben noch immer, um zu arbeiten, und ihnen wird vermittelt, dass sie arbeiten müssen, um zu leben.

Betriebsvereinbarungen können das Leid lindern. Längst gibt es auch hierzulande Selbsthilfegruppen der „Anonymen Arbeitssüchtigen“. Doch um der gesellschaftlichen Massenpsychose entgegentreten. bräuchte es mehr. Wie wäre es in Anlehnung an eine Kampagne der deutschen Bundesregierung in den 1990er Jahren mit einer Kampagne: Keine Macht der Arbeit!