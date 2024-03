Wenn Arbeitslose mit Unternehmern verhandeln Wer in dem Rat sitzt, der Engelhorns Millionen verteilt

Seit zwei Jahren angekündigt, kommt jetzt Bewegung in das Vorhaben von Marlene Engelhorn, 25 Millionen Euro ihres Erbes zu verteilen. Am Wochenende tagte erstmals der von der Österreicherin ins Leben gerufene „Gute Rat für Rückverteilung” in Salzburg, um über soziale Gerechtigkeit und die Verteilung ihres Geldes zu beraten.