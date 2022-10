Wenn der Kinderarzt Panik macht „Ich muss dringend dünn sein, sonst sterbe ich bald“

Julia Kremer ist Plus-Size-Model, Aktivistin und Podcasterin. Auf Instagram folgen ihr fast 100.000 Menschen, 23.000 auf TikTok. 2021 nahm sie bei der Miss-Germany-Wahl teil – als erste kurvige Frau überhaupt. Jetzt hat die 33-Jährige ein Buch geschrieben, „#Respect My Size“ . Darin beschreibt sie, wie ihre Erfahrungen aus der Kindheit und Jugend sie in eine Essstörung getrieben haben und wie sie es geschafft hat, Frieden mit ihrem Körper zu schließen. Lesen Sie im Folgenden einen Ausschnitt aus dem ersten Kapitel , in dem es um Julia Kremers Kindheit geht. Ein Interview mit der Autorin können Sie hier lesen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden