Wenn Kinder Kinder töten Die Fälle, die Motive, die Rechtslage

Am Dienstag wird ein Mädchen, zehn Jahre alt, tot in seinem Zimmer in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im bayerischen Wunsiedel gefunden worden. Viele Fragen sind noch offen, doch mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass ein Elfjähriger an der Tat beteiligt gewesen sein könnte. Die Ergebnisse der Spurensicherung „deuten auf die Tatbeteiligung eines elfjährigen Jungen aus der Einrichtung in Wunsiedel hin“, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden