Haben Sie das Gefühl, dass Eltern heute schwerer mit ihren Kindern ins Gespräch kommen als früher?

Ich glaube, dass durch die Informationsflut, durch die Eltern wie Kinder heute permanent abgelenkt sind, seltener eine entspannte, vertrauensvolle Atmosphäre zustande kommt, in der Kinder erzählen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Eltern müssen diese Gespräche bewusst herbeiführen.

Was halten Sie von Handy-Verboten?

Während der Mahlzeiten versuchen wir bei uns zu Hause die Handys zur Seite zu legen. Grundsätzlich glaube ich, dass man Kinder nicht von sozialen Medien fernhalten kann. Der britische Schriftsteller Douglas Adams schrieb mal sinngemäß: Alles, was es bereits gibt, wenn wir auf die Welt kommen, ist für uns normal. Erfindungen, die gemacht werden, bis wir 30 sind, finden wir spannend und können sie möglicherweise auch beruflich nutzen. Erfindungen, die kommen, nachdem wir 30 Jahre alt sind, empfinden wir als Angriff auf unsere Zivilisation. Nach zehn Jahren haben wir uns daran gewöhnt. So ist das auch mit den Kommunikationsmitteln, die unsere Kinder benutzen. Was durch die Kommunikation über Text- und Sprachnachrichten zu kurz kommt, ist die Interpretation von Mimik, Gestik, Tonlage des Gegenübers. Das können Eltern ausgleichen, indem sie auf Gefühlsäußerungen von anderen Menschen besonders eingehen.

Wie meinen Sie das?

Wenn beispielsweise die Supermarktverkäuferin unfreundlich war, können Sie Ihr Kind fragen, wie die sich wohl fühlt. Und woran man das erkennen kann. Wie war ihr Blick, ihr Ton, wie ihre Körperhaltung?

In vielen Kitas werden Karten verwendet, auf denen Kleinkinder in verschiedenen Gemütszuständen abgebildet sind: Eines schreit, ein anderes lacht, ein drittes guckt verärgert. Mithilfe der Karten sollen Kinder lernen, Mimik zu lesen. Ist das nicht absurd?

Wieso? Das ist ein gängiger Ansatz, um die soziale Kompetenz von Kindern zu schulen ...

… indem man menschliche Mimik durchnimmt wie die Jahreszeiten oder Tierarten? Handelt es sich beim Gesichterlesen nicht um einen Instinkt?

Ich erlebe oft Kinder, die zwar sagen können, dass es ihnen schlecht geht, aber nicht in der Lage sind zu erklären, was schlecht heißt: wütend, traurig, enttäuscht.

Das weiß man selber oft auch nicht so genau.

Wenn man nicht in der Lage ist, seine Gefühle zu benennen, wird man große Schwierigkeiten haben, sie bei anderen zu erkennen und darauf einzugehen, und erst das macht einen zu einem verständnisvollen Gesprächspartner.

Ist es überhaupt ein zentrales Bedürfnis von Kindern, Gefühle oder Probleme zu besprechen, oder mehr der Wunsch von Eltern?

Natürlich entsteht bei Kindern ein Geborgenheitsgefühl auch über Berühren oder Umarmen. Aber gleichzeitig tragen bereits sehr früh Gespräche, in denen sich ein Kind verstanden fühlt, entscheidend zu seinem Sicherheitsgefühl bei.

Ab welchem Alter ungefähr?

Bereits im Kindergartenalter. Aber es gibt auch introvertiertere Typen, die später damit anfangen, und vielleicht nie ganz so gesprächig sind. Es kann natürlich genauso sein, dass die Schweigsamkeit eines Kindes daran liegt, dass es die Gesprächsführung seiner Eltern nicht mag.

Ist es etwas grundsätzlich anderes, eine Unterhaltung mit Kindern zu führen als mit Erwachsenen?

Nein. Konzentration, Offenheit, empathisches Eingehen auf den anderen – das gilt für Gespräche mit Kindern wie mit seinem Partner, Freunden, Kollegen. Der Unterschied ist, dass ich, wenn ich mit einem Kind rede, eine Vorbildfunktion habe. Kinder gucken sich Gesprächsstrategien ab.

Besonders verstockt sind Kinder in der Pubertät.

Es ist schon eher typisch fürs Jugendalter, zu sagen: kein Bock zu reden. Aber genauso kommt es vor, dass Eltern und Kinder in dieser Phase gut im Gespräch bleiben.

Wenn Erwachsene übers Reden Verbindung zu ihren Kindern herstellen wollen und Pubertierende Abstand suchen – ist es da nicht normal, dass der Gesprächsfaden in dem Alter abreißt?

Es findet ein Verselbstständigungsprozess statt, und wenn Eltern das respektieren, muss das Ganze nicht unbedingt in Revolution ausarten. Wenn man sie dagegen bedrängt, kommt eine Spirale in Gang: Wir als Eltern fragen die Jugendlichen etwas. Sie antworten nicht. Wir Eltern haken nach. Sie ziehen sich noch mehr zurück. Mitunter kann es helfen, wenn man dem Kind einfach sagt: „Hast gar keine Lust zu reden heute ...“ So reagiere ich manchmal auch in der Therapie. Dann kommt vielleicht etwas, an das man anknüpfen kann: „Nee, hatte ’nen doofen Tag.“

Sie greifen in Ihrem Buch einen Tipp aus Beziehungsratgebern auf: im Streit nicht die Worte „immer“ oder „ständig“ zu verwenden. Das ist schwer, wenn ein Jugendlicher „ständig“ sein Zimmer nicht aufräumt.

Wenn ich sage „Dauernd hinterlässt du Chaos“ oder „Du bist so unordentlich!“, dann ist das eine Abwertung, die beim Gegenüber oft eine Trotzreaktion hervorruft. So entstehen diese Dramen in Familien, die gar nicht sein müssen.

Sie beschreiben im Buch die Methode der „Gewaltfreien Kommunikation“ von Marshall B. Rosenberg, nach der diese klassischen Konflikte angeblich sogar friedlich gelöst werden können …

… erst teilt man wertfrei eine Beobachtung mit – in dem Fall: „Dein Zimmer ist sehr unordentlich seit einer Woche.“ Dann benennt man das Gefühl, was die Unordnung in einem auslöst. Im dritten Schritt formuliert man das eigene Bedürfnis, das nicht erfüllt ist: meine Sehnsucht nach Ordnung. Das Ganze endet mit einer Bitte – in dem Fall, das Zimmer aufzuräumen. Ich persönlich finde die Methode im Alltag ziemlich kompliziert. Aber weil man sich so konzentrieren muss, verlangsamt man automatisch, und das ist in einer aufgeheizten Stimmung manchmal ganz gut.

Sie schlagen vor, dass sich alle Familienmitglieder auf ein Wort einigen, und wenn einer es ausspricht, wird die Diskussion unterbrochen. Können Sie uns bitte das Codewort Ihrer Familie verraten?

Wir haben bislang noch keines gebraucht. Ich erinnere mich an einen Patienten, da hat sich die Familie oft im Auto angebrüllt. Das war eine schwierige Situation, weil man da nicht raus kann. Wenn einer das Codewort nannte, waren alle still. Das Thema wurde weiter besprochen, wenn sich die Gemüter beruhigt hatten.