Wer holt mich hier raus? Wie Sammy sich selbst befreit – und echte Liebe findet

Wie sie so da sitzt, halb liegend mit geöffnetem Mund im Zahnarztstuhl, und die schöne Sprechstundenhilfe ihr auf die geputzten Zähne guckt und in ihr verletztes Herz. Wie die Fremde sie fragt, wie es ihr gehe hier unten in der Kleinstadt. Wie sie warme Blicke tauschen und echtes Interesse. Da sitzt Sammy ganz still im Behandlungsstuhl, während es in ihr tobt: Soll ich mich trauen? Kann ich eine Person, die mir unbekannt, aber gerade so nah ist, einfach ansprechen? „Willst du was mit mir essen gehen?“, rutscht es Sammy aus ihrem untersuchten Mund. Klar, sagt Milli. So beginnt die Verwandlung von Sammy; eine von vielen. Sie kann selbst am wenigsten glauben, dass sie das geschafft hat.

Die Faszination der Liebe liegt im Zauber des Kennenlernens – einer Abfolge von Zufällen, auf die man gar nicht zufällig reagiert, sondern mit einer spontanen Reaktion, die sich aus der Summe des bisher durchlebten Lebens ergibt.