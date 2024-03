Wer wühlt denn da im Geranien-Regal? Eine kleine Typologie der Gartencenter-Kundschaft

Der März ist für die Gartencenter Hochsaison und Umsatzbringer. Unter Hochdruck werden in diesen Tagen Waren sortiert, Tische und Außenbereiche dekoriert, um „ready“ zu sein, wenn die Hobbygärtnerinnen und -gärtner in die Center ihrer Wahl stürmen: Die einen kommen mit dem Ausdruck vom Katasteramt, andere treibt allein die Lust auf Grün in die Shops, wieder hätten es gerne günstig. Hier ein Einblick in die bunte Artenvielfalt der Pflanzencenter-Kundschaft:

1 Die leidenschaftliche Pflanzerin

Mit strahlenden Augen und resolutem Raumgriff marschiert sie durch die Regalreihen und hat schon im zweiten Gang die Befürchtung, ihr Einkaufswagen könnte sich am Ende als zu klein erweisen.

Während sie sich Meter für Meter aus ihrer lagenreichen, farblich auffälligen, aber perfekt aufeinander abgestimmten Oberbekleidung rauszwiebelt, überschlägt sie im Kopf, ob sie von ihrem ursprünglichen Plan, nach Forsythien in Korallenrot zu suchen, damit diese mit ihren neuen Terrassenplatten harmonieren, doch abweichen soll.

Die Autorin Rosa Hoffmann ist ein Pseudonym. Die Autorin ist seit mehreren Jahren als Fachverkäuferin bei einem großen Gartencenter beschäftigt. Protokoll: Ariane Bemmer

Dann steuert sie auf eine Fachverkäuferin zu, um der Smartphonefotos von ihrem Garten zu zeigen. Alternativ zückt sie den Farbenfächer.

Optik ist bei ihr alles. Ob die Pflanzen einander Sonne und Nahrung streitig machen, ist deren Problem. Am Ende kauft sie viel und verlässt das Center so strahlend, wie sie es betreten hat.

Ihr Albtraum: Die Pflanzen gehen schon vor der ersten Gartenparty im Juni ein.

2 Die ökologisch korrekte Biogärtnerin

Einen Kampf hat sie schon vor dem Betreten des Gartencenters verloren: Sie ist mit dem Auto gekommen, das zu besitzen sie sich täglich laut vorwirft. Aber ihren Einkauf mit Bus und Bahn nach Hause zu transportieren, scheint ihr, Greta hin oder her, auch keine Option zu sein.

Das schlechte Gewissen ihre Anreise betreffend lässt sie den ganzen Einkauf über nicht los, den sie auf Kautschuksohlen aus dem Naturkaufhaus absolviert. Sie will nachhaltig konsumieren und bewusste Kaufentscheidungen treffen, und sie hat eine Mission: Schluss mit dem Insektensterben.

Aufmerksam gleicht sie die Etiketten aus dem Sortiment mit ihrer Lektüre ab (der aktuellen Artenschutzliste, dem Blühkalender einheimischer Stauden und dem neuesten Ratgeber für naturnahes Gärtnern) und wird unwirsch, wenn sie merkt, dass sich viele Centerpflanzen darin nicht finden.

Bekommt sie ihre Überforderungsgefühle nicht in den Griff, sucht sie sich Gärtnerin und fragt die, ob es hier Futterpflanzen für Osmia bicornis, die rostrote Mauerbiene, gebe?

Am Ende kauft sie so wenig, dass sie doch mit den Öffentlichen hätte kommen können, was vollkommen mit ihrer zunehmend kapitalismuskritischen Lebenseinstellung harmoniert.

Ihr Albtraum: Dass der schwarzblaue Ölkäfer trotz der von ihr angelegten Magerwiesen mit Wildblumen an ihrem Garten vorbeikrabbelt.

3 Die extravagante Statement-Gärtnerin

An ihr ist alles Botschaft, und nichts hasst sie mehr als Langeweile. Ihr Schritt ist zügig und kennt keinen Zweifel. Sie scannt in Windeseile das Sortiment und kauft nur, wenn etwas wirklich exotisch ist.

Die einzige Frage, die sie jemals an das Verkaufspersonal richten würde, lautet: „Haben Sie etwas Neues?“ Und wehe, die Antwort kann nicht überzeugen. Die Statementgärtnerin kennt sich nämlich aus.

Sie hat Dutzende Pflanzennamen bis in die Untergruppen auf Latein drauf, ein Wissen, mit dem sie ungelerntes Saisonpersonal in Grund und Boden texten kann. Bevor dieses in Tränen ausbricht, kriegt sie („schon gut, Kindchen“) mit hochgezogener Augenbraue die Kurve und dampft auf eigene Faust durch die nächste Regalstraße davon.

Garten-Apps oder sonstige Helfer-Tools braucht sie nicht. Sie weiß auch so, wann sie etwas Exotisches erspäht. Sie war auch eine der Ersten, die ihren Garten mit weißen Steinchen auf japanisch stylten. Wer heute noch auf Steine setzt, kann sich übrigens ihres Mitleids sicher sein.

Ihr Albtraum: Sie entdeckt die neu erstandene dunkellaubige Albizie in Nachbars Garten.

4 Die Sparfüchse

Sie treten gerne paarweise auf und hinterlassen eine Schneise der Verwüstung. Sie wühlen auf den Geranientischen herum, mischen alle Farben, bis ihnen plötzlich einfällt, dass die doch beim Discounter ab Donnerstag für zehn Cent weniger im Angebot sind.

Ziehen die Oberknauser ausnahmsweise in Betracht, ihr Gesamtbudget von 20 Euro bei einem einzigen Einkauf rauszuhauen, werden alle Pflanzen auf die Gänge gezerrt und millimeterweise auf abgebrochene Ästlein untersucht. „Herrmann, geh doch mal fragen, ob wir die billiger haben können, da ist ja kaum noch was dran!“

Sollte diese Strategie scheitern, wird nach kleineren Versionen der gewünschten Pflanze gefragt, gern garniert mit dem Standardscherzchen: „Ich sach’ ja immer, wachsen tun die im Garten von allein!“ Dazu wird ein fröhliches Gelächter angestimmt und der in Beschlag genommenen Center-Mitarbeiterin verschwörerisch zugezwinkert. Wenn die sich darauf nicht einlässt, sondern genervt anfängt, die Unordnung zu beseitigen, verlassen die Sparfüchse nun ihrerseits maulig das Geschäft. Zurück bleibt der Einkaufswagen mit Schnäppchen aus sämtlichen Abteilungen.

Ihr Albtraum: Wenn sie stattdessen im Internet einkaufen, wie können sie da jemals sicher sein, wirklich die beste Pflanze zum günstigsten Preis zu bekommen?

5 Der arrivierte Start-up-Manager

Laut in sein Smartphone blökend, schreitet er durch das Gartencenter auf der Suche nach der Mitarbeiterin seines Vertrauens. Sieht er sie, erfasst er schnell ihr Namensschild und säuselt: „Frau Müller-Herrmann, schön, dass Sie einen Moment für mich Zeit haben. Ich suche etwas Repräsentatives für meinen 400-Quadratmeter-Innenhof in der City und werde mich ganz auf Ihren fachlichen Rat verlassen, wenn Sie mir dann bitte etwas zeigen wollen.“

Durch die persönliche Ansprache und die Vorschusslorbeeren hat er sich geschäftsmäßig-geschickt der vollen Aufmerksamkeit von Frau Müller-Herrmann versichert.

Ob es an seinen maßgefertigten Schuhen oder an seinen manikürten Fingernägeln liegt, jedenfalls wirkt er seltsam deplatziert in dieser Umgebung. Brav wandert er hinter Frau Müller-Herrmann her, während er entschuldigend nickend die ankommenden Telefonate mit: „Ja, buchen Sie New York für morgen“, „Das ist kein Deal, das ist ein Desaster“ abkürzt oder einfach wegdrückt.

Zwischendurch wirft er der Mitarbeiterin ein „davon nehme ich fünf“ zu und bittet am Ende um Pflanzung vor Ort in adäquaten Outdoor-Designer-Töpfen, weil sie ja Geschmack habe und steckt ihr noch fünf Euro für ihre Mühe zu.

Sein Albtraum: Sein „Work-Life-Balance-Seminar“ trägt keine Früchte, er hat gerade das Telefonat seines Lebens weggedrückt und: Warum muss er sich eigentlich um jedes Detail selber kümmern?

6 Die verwöhnte Vorortstammkundin

Ihr Haus putzt die Putzfrau, ihre Kinder erziehen Au-pair-Girls, ihre Kleidung ist Maßkonfektion, für Dinnerpartys werden teure Trendfood-Start-ups engagiert, und mit der Pflege des weit auskragenden Grüns rund ums Eigenheim wird ein Gärtner beauftragt.

Einziger Makel in dieser personalintensiven Luxusversion von Leben: Sie findet im Vorort statt. Das wird mit Grandeza überspielt, und letztlich kann die Côte d’Azur überall sein.

Das Gartencenter betritt sie in Begleitung des Gärtners, was sie davon entlastet, sich die Details zu den fraglichen Pflanzen auch nur im Ansatz merken zu müssen. Während der Gärtner kurz und knapp seine Wünsche artikuliert, macht sie ein Selfie mit Orchidee.

Hat der Gärtner fertig verhandelt, wedelt sie mit der Hand Richtung Verkäuferin und sagt: „Können Sie mir mal zehn schöne davon in den Wagen stellen?“ Ihr Motto ist: Lieber immer viel zu viel von allem als einmal zu wenig. Denn sie weiß: Die Wege in den Vorort sind lang.

Ihr Albtraum: Der Gärtner wird krank.

7 Die strategische Ordnungsfanatikerin

Eigentlich hat sie im Gartencenter nichts zu suchen. Denn hier lebt alles, und was lebt, macht irgendwann auch mal Unordnung, und die ist ihr ein Graus. Das sieht man ihr an: Ihre Erscheinung ist so tadel- wie faltenlos, zurückhaltend und teuer. Den Garten hat sie nur, weil der bedauerlicherweise am Haus dran war. Niemals hätte sie sich einen angeschafft. Wenn sie Grün sehen will, geht sie Golfen.

Ihr Fachwissen tendiert entsprechend gegen null, und ihr oberstes Ziel ist, die mit dem Garten verbundenen Arbeiten so gering wie möglich zu halten. In ihrer Birkin Bag hat sie einen Auszug aus dem Katasteramt und ein Maßband, um möglichst auf Kante kaufen zu können (Preis spielt keine Rolle).

Wann immer sie sich doch mal von der Erscheinung einer prächtig blühenden Pflanze beeindrucken lässt, befällt sie auch gleich die Sorge, und so lautet ihre typische Frage: „Wenn die so viele Blüten hat, dann wirft sie die auch mal ab, ist das korrekt?“

Ihr Albtraum: Hilfe, die Pflanzen wachsen!