„Dieser Mann hat ein Denkmal verdient“ Wie der Holocaust-Überlebende Auerbach in den Suizid getrieben wurde

Herr Klare, wer war Philipp Auerbach?

Er war in der Fürsorge für Opfer des Nazi-Regimes tätig und der wichtigste jüdische Funktionär in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, und sehr schnell der umstrittenste und für manche Leute am meisten verhasste Jude im Land. Wie kein anderer hat er es organisiert, dass Juden, die den Holocaust überlebt hatten, Deutschland verlassen konnten.

