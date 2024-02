Wie die Nachbarschaft unser Leben beeinflusst „Das spätere Einkommen hängt stark mit dem Ort des Aufwachsens zusammen“

Wie ungleich sind die deutschen Städte? Wo leben die Armen, wo die Reichen, wo die Akademiker? Niemand weiß das so gut wie Marcel Helbig. Er ist Arbeitsbereichsleiter am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe und Gastwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. 2018 zeigten er und seine Kollegin Stefanie Jähnen erstmals, wie ungleich sich hohe und niedrige Einkommen auf bestimmte Stadtteile verteilen. Jetzt hat er nachgelegt: Mit seiner Studie „Hinter den Fassaden“ zeigt er für 153 deutsche Städte, welche Einkommensgruppen wo leben. Grund genug für einige Fragen.