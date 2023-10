Wie evakuierte Israelis in Tel Aviv leben „Die Leute fuhren los, nur mit dem, was sie gerade am Körper hatten“

Die Bloggerin und Unternehmerin Jenny Havemann lebt seit 13 Jahren mit ihrem Mann in Israel, seit acht Jahren in der Nähe von Tel Aviv. Das Paar hat drei Kinder. Am Samstagmorgen, dem 7. Oktober, überfiel die Terrororganisation Hamas Israel. Gegen 6.30 Uhr hörte Havemann den Raketenalarm und ging mit ihrer Familie in den Bunker, doch am Schabbat benutzen sie weder das Handy noch das Internet. Erst abends in der Synagoge bekam sie mit, was passiert war. Da gab es bereits hundert Tote und viele Entführte.