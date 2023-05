Wie ich mit Hartz IV eine Wohnung suchte Das Jobcenter versteht den Berliner Mietmarkt nicht

Sieben Quadratmeter, so groß war meine erste Bleibe in Berlin. Ein Zimmer in der Wohnung meiner Schwester, das war im Frühjahr 2020. Zuvor hatte ich fast zehn Jahre in Budapest als freie Journalistin gearbeitet. Zurück in Deutschland wurde ich Hartzi, wie ich mich selbst als Bezieherin von Arbeitslosengeld II nannte.

Die Jobsuche dauerte länger als gedacht, und die Abhängigkeit vom Amt und der damit verbundene Rechtfertigungsdruck machten mir zu schaffen. Eine eigene kleine Bleibe hätte sich erbauend angefühlt. Ich wollte endlich wieder auf eigenen Beinen stehen können.

Vom WBS, dem Wohnberechtigungsschein, mit dessen Hilfe Mieter:innen eine mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnung beziehen können, hatte ich nur Gutes gehört. Wie entspannt es damit sei, an ein neues Zuhause zu kommen. Den hätten früher alle beantragt und säßen nun in den coolsten Apartments der Stadt. Doch trotz WBS und unzähligen Bewerbungen wurde ich zu genau einer Besichtigung eingeladen – in Hohenschönhausen.

Verzweifelte ziehen sogar in WBS-Wohnungen ohne Boden ein

Gemeinsam mit den anderen Bewerber:innen führte man uns durch eine Musterwohnung. Das Mietverhältnis müsse für zwei Jahre geschlossen werden, sagte die Frau von der Howoge. Raus könne man nur bei Wegzug aus Berlin wegen eines neuen Jobs oder wenn man Angehörige außerhalb Berlins pflegen müsse. Mein Partner – kein WBS-Inhaber – und ich wollten aber irgendwann zusammenziehen, deshalb bewarb ich mich nicht.

Serie „Wohnungswahnsinn“ Der angespannte Mietmarkt in deutschen Großstädten hat nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen, sondern beeinflusst auch zwischenmenschliche Beziehungen – vom Vermieter, der gedemütigt werden will, bis zum Paar, das nach der Trennung noch gemeinsam wohnen muss. Dieser Text ist Teil unserer Tagesspiegel-Serie „Wohnungswahnsinn“, in der Menschen von diesen Dingen berichten. Haben Sie kuriose oder schreckliche Dinge erlebt, die Sie gerne erzählen würden? Dann schreiben Sie uns an:

gesellschaft@tagesspiegel.de

Ich habe bei meiner Suche im Internet auch einige WBS-Wohnungen gesehen, die nicht von den landeseigenen Unternehmen waren. Viele komplett renovierungsbedürftig, sogar ohne Boden. Menschen ziehen auch da ein. Aus Verzweiflung. Ich suchte weiter.

Kurze Zeit später rief eine Bekannte an: Sie ziehe für ein paar Monate weg aus ihrer Wohnung in Mitte. Ob ich mich anmelden könne, sei nicht sicher, da es noch einen anderen Hauptmieter gebe. Der habe zwar seit elf Jahren keinen Fuß mehr in die Wohnung gesetzt, wolle jedoch nicht raus aus dem Mietvertrag und habe absolut keine Lust auf Papierkram. Die Bekannte wollte versuchen, mit ihm zu sprechen und stellte mir in Aussicht, die Wohnung sogar übernehmen zu können. Ich musste mich innerhalb von wenigen Tagen entscheiden.

Das Angebot: 700 Euro Pauschale, 45 Quadratmeter, möbliert. Es handelte sich um ein Objekt der Berlinovo, die Gesamtmiete beträgt dort bei dieser Größe im Normalfall 500 Euro – was wahrscheinlich vom Jobcenter übernommen worden wäre. Vorausgesetzt, die Wohnung wäre als verhältnismäßig eingestuft worden. Bisher zahlte mir das Jobcenter den monatlichen Betrag von 250 Euro, den ich meiner Schwester für das Sieben-Quadratmeter-Zimmer überwies.

Ich erfuhr schmerzhaft, dass die Strukturen der Behörde nie an die Realität des Berliner Wohnungsmarktes angepasst worden waren. Lisa Erzsa Weil über ihre Wohnungssuche

Doch ohne ein von Vermieter oder Vermieterin ausgefülltes Wohnungsangebot, das erst vom Amt bewilligt werden muss, gibt es keine Aufstockung der Miete. Da gehört jedes Detail rein: von der Anzahl der Räume über die Heizungsart bis hin zu Angaben zur Kaution. Auf die Zustimmung muss man oft mehrere Wochen lang warten. Und die Hausverwaltung muss zwingend Bescheid wissen und grünes Licht geben – denn das Jobcenter kann jederzeit dort anrufen.

Soll ich zusagen, auch ohne die Zustimmung des Amtes?

Ich war dem Jobcenter dankbar für die Unterstützung und verstand, dass es Regeln geben muss. Doch ich erfuhr schmerzhaft, dass die Strukturen der Behörde nie an die Realität des Berliner Wohnungsmarktes angepasst worden waren.

Ich musste mich also entscheiden. Wenn ich nicht gleich zusage, wäre die Wohnung weg gewesen. Wenn ich zusage, ohne das Jobcenter zu fragen, hätte man mir die Wohnung nicht finanziert. Ich war mir sicher: Wenn ich die Chance nicht nutze, werde ich bei dem angespannten Wohnungsmarkt keine neue Bleibe finden, bis ich einen Job bekomme.

Ich entschloss mich, das Risiko einzugehen: Ja zu sagen zur gemütlich wirkenden Wohnung, und einzuziehen, ohne dem Amt Bescheid zu geben. Jedoch in der Hoffnung, dies mit Zustimmung meiner Bekannten, dem anderen Hauptmieter und der Hausverwaltung nachholen zu können.

„Hartz IV“ heißt inzwischen Bürgergeld, die Probleme bleiben. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat kürzlich geurteilt, dass Behörden eine angespannte Wohnungsmarktlage bei der Berechnung der Grundsicherung berücksichtigen müssen. © dpa/Bernd Diekjobst

Wieder etwas selbstbestimmter in den eigenen vier Wänden wohnen zu können, fühlte sich zunächst gut an. Ich war neu motiviert, mein Selbstwert hatte einen Schub erhalten. Doch mit der neuen Stabilität kamen auch zahlreiche Ängste: Ich konnte mich nicht anmelden, musste meine Briefe umleiten und immer aus meinem Ersparten draufzahlen für die Miete.

Immerzu Bittstellerin sein ist auf die Dauer entwürdigend

Ich fühlte mich alleingelassen. Mit dem Amt traute ich mich nicht zu reden. Was, wenn ich etwas falsch mache und dann Strafe zahlen muss? Oder gar keine Bezüge mehr bekomme?

Wenn man selbst noch nicht erlebt hat, wie man sich als Hartzi auf dem Berliner Wohnungsmarkt fühlt, ist das schwer nachzuvollziehen. Wissend, dass man dem Staat auf der Tasche liegt, nichts fordern kann und darf. Immerzu Bittstellerin sein. Du wohnst auf sieben Quadratmetern? Sei doch froh, dass du was hast! Du hast keinen Job? Such dir doch einfach einen! Das ist auf Dauer frustrierend, deprimierend und entwürdigend.

Trotz allem hatte ich Glück. Als weiße, heterosexuelle Deutsch-Muttersprachlerin war ich weniger Diskriminierungen ausgesetzt als viele andere in meiner Situation. Ich war privilegiert.

Nach einem Jahr kam ich über Kontakte an Arbeit. Und ich traf im Haus, wo ich ohne Anmeldung wohnte, einen herzensguten Nachbarn. Er gab mir den Kontakt zu seiner Maklerin – und die verhalf mir zu einer schönen Wohnung, an deren Tür nun mein Name steht. Und im Mietvertrag mein Vater als Bürge.