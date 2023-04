Wie viel Porno steckt in ChatGPT? Fragwürdiger Lesestoff für Künstliche Intelligenzen

Wer sich mit ChatGPT unterhält, gewinnt leicht den Eindruck, er spreche tatsächlich mit einem denkenden Wesen. Das ist natürlich Quatsch, die auf künstlicher Intelligenz basierende Sprachanwendung kann menschliche Kommunikation bloß extrem gut nachahmen. In ihrer Ausdrucksweise, in Wortschatz und Inhalten orientiert sie sich dabei an einer Flut von Texten, mit der sie zuvor gefüttert wurde. Dies ist das Wissen, auf dem ihre Antworten basieren.