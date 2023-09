Wolf Cut, Edgar, Butterfly Cut: Von diesen Frisuren kann die Gen-Z nicht genug bekommen.

Tiktok schafft es wie wohl kaum ein anderes Medium, Lifestyle-Entscheidungen junger Menschen zu beeinflussen. Werden auf der Plattform ein bestimmtes Buch oder ein Kosmetikprodukt besonders gehypt, dann ist es meist schnell überall ausverkauft. Auch auf das persönliche Aussehen hat Tiktok großen Einfluss. Dabei sind es aktuell vor allem die Haare, die im Fokus stehen.

Hashtags wie #wolfcut, #edgarcut oder #mullet werden buchstäblich milliardenfach geklickt. Unter den Schlagworten finden sich unzählige kurze Videos, in denen User ihre neuen Haarschnitte präsentieren.

Obwohl sich einige der populärsten Frisuren gerade für Laien sehr ähnlich sehen, wird online oft so getan, als wäre der neue Haarschnitt die Entdeckung des Jahres. Neuer Name, neuer Trend! Dabei sind viele der Schnitte bei genauen Hinsehen gar nicht mal so einzigartig, gleichen einander stark – oder waren bereits in der Vergangenheit auf den Köpfen vieler Männer und Frauen zu sehen. Eine kleine Schnippschnappkunde.