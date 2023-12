Betrügen, erniedrigen, missbrauchen Die menschenverachtende Welt der Freierforen

Der Nutzer, der sich „DerBlankeHans“ nennt, hat einen heißen Tipp, wie man diese eine Prostituierte vom Berliner Straßenstrich zum Geschlechtsverkehr ohne Kondom bekommt, und zwar ohne Aufpreis. Die Frau habe nämlich Sehprobleme, verrät er im Forum. Deshalb: „Einfach die Brille abnehmen, dann sieht sie nicht, dass du das montierte Gummi wieder abstreifst, blank rein damit und 50 Euro gespart.“

Der Autor Sebastian Leber ist Tagesspiegel-Reporter und verbringt zu viel Zeit im Internet. In seiner Kolumne „Auf dem Schirm“ beleuchtet er alle vier Wochen die wunderbaren und die verstörenden Seiten des Digitalen.

Dieser Ratschlag ist ernst gemeint. So, wie auch die übrigen Tipps und Erfahrungsberichte, die Männer in sogenannten „Freierforen“ im Internet austauschen. Beliebte Fragenkomplexe: In welchem Bordell oder an welcher Häuserecke kann ich für möglichst wenig Geld meinen Willen durchsetzen? Welche Frau lässt sich zu Praktiken überreden, die sie zunächst kategorisch ausschließt? Wo finde ich „Frischfleisch“ zum „Teenie-Fick“?

Es ist wie bei gutefrage.net, nur halt in menschenverachtend.

Verteidiger der Prostitution, vor allem die von Zuhältern durchsetzten Lobbyverbände, verbreiten gern die Erzählung, bei Freiern handle es sich überwiegend um höfliche, respektvolle Männer, die Prostituierte als Menschen wertschätzten, oftmals im Grunde gar keinen Sex suchten, sondern Geborgenheit und ein Gegenüber zum Reden. Ein Blick in die „Freierforen“ kuriert einen von diesem Irrglauben.

Da werden – bei Nennung von Namen und Adressen – drogensüchtige Prostituierte empfohlen, die so dringend Geld benötigen, dass sie schon für 15 Euro zum Geschlechtsverkehr bereit sind. Und die es sich hinterher auch gefallen lassen, wenn man dann doch bloß zehn Euro zahlt.

Freier tauschen sich darüber aus, wie sie Prostituierte, die sie aus Versehen geschwängert haben, am besten zur Abtreibung überreden. Sie höhnen darüber, wenn eine Prostituierte offensichtlich von einem Zuhälter abhängig ist („Also sie muss noch eine Weile die Beine breit machen, damit die S-Klasse weiterrollen kann hehe“). Sie höhnen auch darüber, wenn eine Prostituierte auf dem Straßenstrich psychisch erkrankt ist und man dies sofort erkennt.

Sie bewerten die Körper der Frauen („Muschi hatte Grip“) und deren Herkunft („Die Vietnutten lassen sich immer schwer abschätzen, wie alt die sind“). Eine typische Beschreibung lautet etwa: „Ich denke, sie ist so zwischen 30 und 40, aber supereng, richtig große, kaum hängende Glocken.“

Der Tonfall ist vulgär, meist erniedrigend, oft bösartig. Niemals wird ein Nutzer von anderen darauf hingewiesen, dass das, was er schreibt, respektlos sei. Im Gegenteil: Wer damit prahlt, er habe „sofort einen Arschfick für einen unmoralisch niedrigen Preis rausgehandelt“, erhält Komplimente.

Die Namen der Webseiten möchte ich an dieser Stelle nicht nennen, denn zusätzliche Reichweite ist das Letzte, was sie verdienen. Doch sie sind zahlreich und gut besucht. Ihre Betreiber geben sich nicht mal die Mühe, sie im Darknet zu verstecken.

Prostituierte werden in der Regel als geldgierig und faul beschrieben oder als entgegenkommend. Letzteres bedeutet, dass man sie ausnutzen kann. Ansonsten beschweren sich Nutzer darüber, dass diese oder jene Frau zu viel rede, zu dick oder „verbraucht“ sei, insgesamt ein „nerviges Wesen“ habe. Ein Nutzer beschreibt, wie ihm eine gebuchte Prostituierte nach dem Entblößen dann doch zu unattraktiv war: „Hab ihr in den Mund gespritzt und dann nischt wie weg.“

Im populärsten dieser Foren gibt es einen eigenen Thread zum Thema „Sex mit Obdachlosen“. Dort tauschen sich Männer darüber aus, wie sie bettelnde Frauen zum Sex überreden und wo eigene Toleranzgrenzen liegen („Dass sie nach tagelang in denselben Klamotten roch, störte mich nicht“). Einer berichtet von einer „Junkiebraut“, die für zehn Euro zum Oralverkehr in einer Parkanlage bereit war. Der Nutzer schreibt: „War nur etwas drollig, weil ich hatte dann nur 5 Euro dabei. Aber war mir auch egal, habe ihr das Geld hingeworfen...“

Vertreter der Lobbyverbände behaupten, diese Foren seien nicht repräsentativ. Die große Mehrheit der Freier denke und handle vollkommen anders. Wer soll das glauben? Freierforen, in denen sich die Männer über respektvollen Umgang mit Prostituierten austauschen, über Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz und gerechte Entlohnung diskutieren, finden sich seltsamerweise keine.