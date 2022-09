Youtuber Leeroy Matata „Wieder zu laufen ist nicht mein größtes Lebensziel“

Herr Matata, als erstes das, was Sie Ihre Gäste zu Beginn jedes Gesprächs bitten: Mögen Sie sich bitte einmal kurz vorstellen für die Leute, die Sie noch nicht kennen?

Oh, das ist sogar Originalton! Also, ich bin Leeroy. Ich bin in Bonn geboren, aufgewachsen und habe lange Zeit Rollstuhl-Basketball gespielt, auch in der Junioren-Nationalmannschaft. 2016 habe ich dann mit YouTube-Videos angefangen. Das ist mit der Zeit mehr und mehr geworden. Und jetzt ist das groß.

Ihre Kanäle haben zusammen mehr als drei Millionen Abonnenten, ihre Videos wurden mehr als 300 Millionen Mal angeklickt.

Das weiß nicht mal ich, okay, krass! Ich sehe das immer abseits von den Zahlen. Klar, wir haben vor ein paar Monaten die Schallgrenze von zwei Millionen Abos geknackt. Das ist natürlich ein Meilenstein. Aber ich glaube, was mich von anderen unterscheidet, ist, dass ich thematisch frei auswählen kann. Ich habe keinen Druck, ich gehe nach dem, was mich persönlich interessiert und suche nach Themen, von denen ich glaube: Das wäre wichtig für die Gesellschaft, da müsste man mal hingucken. Dass das mit den Views so zusammenspielt, ist natürlich genial. Aber ich führe dadurch kein anderes Leben als davor.

Leeroy Matata, 25, © Selina Pfrner/laif erreicht mit seinen Youtube-Kanälen Millionen. Der Sohn einer Deutschen und eines Kameruners ist aufgrund einer Knochenkrankheit seit seinem vierten Lebensjahr Rollstuhlfahrer. Bevor er begann, professionell Videos zu drehen, war er Basketball-Profi, sogar Nationalspieler. Sein bekanntestes Format ist der Kanal „Leeroy will’s wissen“, der zum Mediennetzwerk „Funk“ von ARD und ZDF gehört. Dort interviewt er vor der Kamera Menschen, die einen Schicksalsschlag erlebt oder andere ungewöhnliche Lebensgeschichten haben. Das „Forbes“-Magazin zählte ihn 2021 den 30 einflussreichsten Deutschen unter 30. Er lebt in Köln. Nach dem Interview in der Lobby eines Berliner Hotels steht Matata vor dem Gebäude auf dem Gehweg. Ein Auto hält an der nahen Ampel, die Fenster fahren herunter, zwei Fans winken und rufen: „Hey Leeroy! Wie geht’s, Bruder?“ Auf der anderen Straßenseite bleibt ein junger Mann stehen, um ein Foto zu machen.

Ihre Clips werden mit knalligen Überschriften und plakativen Teasern anmoderiert: „Pornostar trifft Pornosüchtigen“, „Wie ist das, einen Menschen zu überfahren?“ Das sind Boulevard-Methoden.

Soll ich lügen? Da hat jemand einen Menschen überfahren – genau darüber reden wir im Video. Bei der Boulevardpresse ist das Problem, dass dort oftmals Dinge geschrieben werden, die so überhaupt nicht stimmen. Keiner meiner Titel stimmt nicht. Im Gegenteil. Das ist Nagel auf den Kopf. „Wie ist das, vergewaltigt zu werden?“

Wir können gern weiterhin als Gesellschaft um den heißen Brei herumreden. Aber mir geht es genau darum, dass jemand, der vergewaltigt wurde, sich hinsetzen kann und den Menschen, die das sich anschauen – und das sind Millionen! – erzählen kann, wie sich das anfühlt. Das müssen wir aushalten können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Bei einem Video wie „Wie ist es, sich in die Luft zu sprengen?“ fragt man sich schon, wie gesellschaftlich relevant das ist.

Es ist extrem relevant! Diesem jungen Mann ist etwas unfassbar Schlimmes passiert. Du guckst dir einen Typen an, der einen halben Kopf hat. Und dieser Typ sagt trotzdem am Ende, er zieht weiter durch, kämpft sich zurück ins Leben. Wenn so jemand vor der Kamera spricht, dann ist das vielleicht nicht für die nächste Politikrunde relevant. Es ist aber extrem empowernd.

Menschen schauen sich statt „Upps! – die Pannenshow“ oder irgendwelchen ekligen Netzclips plötzlich die Geschichten von Menschen an, die etwas erreicht haben. Leeroy Matata

Trotzdem bedienen Sie den Voyeurismus des Publikum an.

Das liegt ganz an dem, der es erzählt. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du willst das, was dich traurig gemacht hat, ganz im Detail erzählen, dann tu das. Das ist die Plattform, die ich biete. Menschen schauen sich statt „Upps! – die Pannenshow“ oder irgendwelchen ekligen Netzclips plötzlich die Geschichten von Menschen an, die etwas erreicht haben, die etwas erlebt haben, die sich aus etwas rauskämpfen mussten, die von etwas zurückgeworfen wurden. Ich glaube, egal aus welchem Grund du dir eine halbe Stunde davon anguckst, du kannst gar nicht anders, als danach aufgeklärter zu sein.

Sie und ihr Team bekommen täglich viele Anfragen von Menschen, die in ihre Sendungen wollen. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Gäste die Wahrheit sagen?

Also, es gibt Menschen, die haben ein Bein verloren oder nur noch einen halben Kopf. Da gibt es wenig zu diskutieren. Es gibt oftmals auch Zeitungsberichte, Polizeianzeigen oder Fotos, die zeigen, was passiert ist. Die meisten der Beweise siehst du sogar im Video. Und wir führen Vorgespräche. Da fällt schon auf, wenn du mehrfach mit jemandem sprichst und Fragen plötzlich unterschiedlich beantwortet werden. Dann kommt kein Interview zustande.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Sie laden Menschen ein, die mitunter schlimmste Erfahrungen teilen. Wie sorgen Sie dafür, dass Sie selbst psychisch nicht belastet werden?

Das lässt mich teilweise natürlich auch nicht kalt. Ich lerne die Gäste ja praktisch vor der Kamera kennen, und dann wird es auch direkt sehr intim. Ich habe das Glück, dass hinter der Kamera sehr viele Menschen stehen, die das Ganze mittragen. Nach den Drehs ist immer noch Raum, dass ich mich mit meinem Team austauschen kann. Das macht es schon deutlich, deutlich leichter.

Sie haben Abitur gemacht, waren dann Profisportler. Eine psychologische oder therapeutische Ausbildung haben Sie ebenso wenig wie eine journalistische. Fühlen Sie sich manchmal überfordert von den teils dramatischen Geschichten Ihrer Gäste?

Klar. Aber das sage ich dann auch. Ich finde gerade auch, dass ich dann mal überfordert bin oder mal nicht weiterweiß, ist okay. So geht es im Zweifel ja auch dem Zuschauer, der gerade zu Hause sitzt und sich denkt: Was habe ich gerade gehört?

In ihren Clips kommen Opfer, Marginalisierte, Menschen mit schwerem Schicksal zu Wort. Immer wieder sprechen Sie aber auch mit Tätern: Drogendealern, Mördern. Wieso geben Sie denen eine Bühne?

Weil die genauso dazu gehören. Ich habe über die Zeit lernen dürfen, dass es wichtig ist, dass wir solche Menschen verstehen und uns die Mühe geben, ihnen zuzuhören. Außerdem wichtig: Bei uns sitzt niemand, der gerade gestern jemanden umgebracht hat, sondern jemand, der eine Haftstrafe hinter sich hat. Der hat immer noch einen Menschen getötet, das lässt sich nicht rückgängig machen. Aber wenn du als Zuschauer vielleicht selbst ein bisschen auf dem Abweg bist und dir denkst: Wenn mir einer krumm kommt, ich bin bewaffnet – dann hör doch diesem mittelalten Mann mal zu, der die Haft hinter sich hat und der im Affekt genauso was mal getan hat. Und der erzählt, wie du nicht nur einem Menschen das Leben nimmst, sondern auch seinen Angehörigen diesen Menschen. Und wie du dich selbst auch deinen Angehörigen nimmst. Ich kann mir kaum vorstellen, dass du dann noch denkst: Beim nächsten Mal zücke ich mein Messer oder meine Knarre und knall irgendwen ab.

Leeroy Matatas Buch heißt „Zuhören ist die beste Antwort. Was ich aus meinen Begegnungen gelernt habe“. Fischer Verlag, 256 Seiten, 16 Euro. © Promo

Sie sagen, Sie informieren Ihre Gesprächspartner auf die Minute genau über die Veröffentlichung der Videos. Warum?

Für jemanden, der ein Video mit mir gedreht hat, ist das oft die erste Medienerfahrung. Das erste Mal die eigene Bühne. Also möchte ich denjenigen auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel alle Freunde einzuladen und eine Watch-Party zu machen. Oder zu sagen: Familie, da wird jetzt übermorgen was online gehen, mit dem ihr nicht rechnet, und ich möchte mich jetzt doch als erstes direkt bei euch outen. Oder die Familie ist zerstritten und dann weiß man zumindest: Okay, sie werden es spätestens dann sehen oder zugeschickt kriegen. Da weiß ich auf jeden Fall, worauf ich mich einstellen muss.

Ihre Haltung wirkt sehr lebensbejahend, das inspiriert viele. In Ihrem neuen Buch schreiben Sie: „Du darfst down sein, traurig, niedergeschlagen. Aber bitte bleib es nicht auf Dauer. Verpass nicht den Moment, in dem du langsam wieder nach oben findest.“ Was ist mit den Menschen, denen es einfach zu schlecht geht, sich aufzuraffen?

Wer sich gerade nicht in der Lage fühlt, der muss den Weg halt noch ein bisschen weitergehen. Ich schreibe das ja alles aus meiner persönlichen Perspektive. Ich habe mich schon oft ganz, ganz, ganz unten gesehen – und dann ging es plötzlich sogar noch ein bisschen weiter runter. Durch meine vielen Knochenbrüche habe ich das mehrfach durchlebt: Immer wieder aus dem Leben rausgeballert werden, immer wieder Krankenhaus, immer wieder OPs. Das hat mich dazu gebracht zu sagen, ich kann dir einen Tipp dazu geben. Nämlich: In dem Moment, in dem du das erste Mal einen klaren Kopf haben kannst und dir denkst, das ist doch alles Scheiße, versuch so schnell wie möglich, das Licht irgendwie wieder zu finden. Ich kann nach 250 Interviews sagen: 95 Prozent meiner Gäste haben dieses Licht wiedergefunden.

Sie haben Juvenile Osteoporose, eine seltene Knochenkrankheit. Aus bisher unbekanntem Grund fing Ihr Körper an, Knochen abzubauen. Die Folge: Wachstumsprobleme und insgesamt 64 Brüche, sagen Sie in einem Video.

Mittlerweile sind es 65, glaube ich.

Gewöhnt man sich an sowas?

Jein. Also, den Ablauf hat man irgendwann voll drauf. Ich weiß, wann der Knochen angebrochen ist – und wann er durch ist. Ich kann auch ungefähr einschätzen, ob er so krumm geworden ist, dass er operativ behandelt werden muss. Trotzdem gewöhnt man sich nie daran, seine Pläne ändern zu müssen. Zum Beispiel wollte ich in die U19-Nationalmannschaft. Da war ich eingeladen und habe mir im Abschlusstraining bei einem Kontakt, den ich vorher tausendmal toleriert habe, den kleinen Finger gebrochen. Sowas ist oft genau vor einem großen Event passiert. Damit muss man lernen umzugehen.

Matatas Kinderarzt Dr. Jörg Oliver Semler vom Klinikum Köln. © David Klammer/laif

Lange war unklar, was eigentlich mit Ihnen los ist. Der Durchbruch war die Behandlung durch Prof. Dr. Oliver Semler an der Uniklinik Köln. Er leidet selbst unter der Glasknochenkrankheit, bei der, wie bei Ihnen, die Knochen sehr leicht brechen.

Als ich ihn das erste Mal traf, war ich fünf. In dem Jahr hatte ich bestimmt 20 oder 30 Ärzte gesehen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist: Er war mit Abstand der Kleinste. Aber vor allem die fortlaufende Behandlung bei ihm hat mir extrem gutgetan, weil er meine Krankheit voll nachvollziehen konnte. Er hat mir immer gesagt, ich soll so viel aufstehen, wie es nur geht. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber jetzt läuft mein Training.

Für mich ist der Rollstuhl der große Segen. Es sind sozusagen meine Beine. Leeroy Matata

Ab dem Alter von vier Jahren konnten Sie nicht mehr selbständig laufen. Sie erzählen von einer Trainerin, die dir sagte: „Jetzt besorgen wir dir erstmal einen anständigen Rollstuhl.“

Ja, ich bin damals zu einer Sportgruppe in Bonn gebracht worden, meine Mutter hat das entschieden. Die Trainerin dort, Ute Herzog, hat mich angeguckt und direkt gesagt: „Okay, fitter Junge, da können wir körperlich noch was rausholen. Aber wir müssen auf jeden Fall diesen Rollstuhl loswerden, der taugt nichts.“ Das hat mein Leben maßgeblich verändert.

Was war das Problem?

Er war schwer. Viel schwerer als mein heutiger Rollstuhl – und vor allem unpassend. Ich hatte Rückenschmerzen, konnte ihn selber nicht bewegen. Wenn ich mich fortbewegen wollte, brauchte ich irgendwen, der mich anschiebt. Da fühlst du dich hilflos. Du hast als Kind so einen Bewegungsdrang, dem wollte ich nachkommen. Das ist mit einem schlechten Rollstuhl unmöglich.

Heute nutzen Sie einen Starrahmen-Aktiv-Rollstuhl. Welche Bedeutung hat der Stuhl für Sie?

Viele sehen darin was total Abschreckendes oder Bemitleidenswertes. Für mich ist er der große Segen. Es sind sozusagen meine Beine. Aber ich habe auch keinen 08/15-Rollstuhl. Das ist Hightech, superleicht. Ich werde damit jetzt vielleicht nicht wandern gehen oder in den Dschungel. Aber abseits davon kann ich mich mit ihm frei bewegen auf der ganzen Welt.

Mal wieder mit Schiene: Matata bei der Verleihung der YouTube Goldene Kamera Digital Awards 2019 in Berlin. © imago images/Future Image

Eines Ihrer Online-Videoprojekte ist „Leeroys Sorgentelefon“, bei dem Menschen Ihnen von ihren Problemen erzählen. Hätten Sie so ein Angebot als Kind und Jugendlicher gern gehabt?

Mit Sicherheit hätte ich da angerufen. Ich hätte meine Stimme verstellt, aus Angst, dass mich irgendwer erkennt. Und dann hätte ich mir alles von der Seele geredet: Dass ich jetzt gerade wieder einen Knochenbruch habe, und eigentlich mit meinen Freunden in unseren ersten gemeinsamen Urlaub fahren wollte, und jetzt kann ich aber nicht dabei sein. Mit jemand Erwachsenem zu reden, der vielleicht zwei, drei gute Ratschläge hat, die einen motivieren, das hätte ich mir gewünscht.

Wie sind Sie zum Youtuber geworden?

Mein Bruder hat mich darauf gebracht. Er hat gesagt: Du lebst jetzt dein Leben und fühlst dich gut, aber andere könnten genau das brauchen – du bist dafür gemacht, andere zu motivieren! Also habe ich Videos gemacht und erstmal viel über meine Krankheit geredet, über das Leben als Rollstuhlfahrer. Dann habe ich gemerkt, dass das Feedback extrem gut ist und Menschen dankbar dafür sind. Ein Mädchen, 13 oder 14 Jahre alt, hat mir ein Foto von ihrem querschnittsgelähmten Vater geschickt, dazu einen ewig langen Text, dass ihr Vater sich nach seinem Unfall isoliert hat. Sie hat ihm ein Video von mir gezeigt. Und das hat ihm gereicht zu sehen: Okay, da ist ein junger Mann, der sitzt im Rollstuhl, hat sein Schicksal – und macht weiter. Er hat dann seine alten Freunde angeschrieben, spielt wieder in seiner alten Band, ist richtig aufgeblüht. Ich habe die beiden nie kennengelernt, aber sowas geschrieben zu bekommen, hat für mich die Welt bedeutet. Das war ein Schlüsselmoment, an dem ich gesagt habe: Ich will noch viel mehr davon machen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wann haben Sie entschieden: Ich höre auf mit Profi-Basketball, ich drehe jetzt nur noch Videos?

Ich musste mich zum Saisonende vor ein paar Jahren entscheiden, ob ich meinen Verlag verlängere. Vorher hatte ich ganz deutlich gemerkt, dass beide Welten – Leistungssport mit fünf- bis zehnmal Training pro Woche und gleichzeitig Vollzeit in eine Selbstständigkeit starten – zusammen nicht funktionieren. Gleichzeitig hatte ich auch noch im Kopf, vielleicht irgendwas zu studieren. Basketballer sagen immer: „Ball is life“. Das kam da für mich so ein bisschen ins Wanken. Ich wollte auch ein bisschen mehr von der Welt sehen und das geht halt nicht, wenn du den ganzen Tag in Turnhallen rumhängst.

Sie berichten von engen Verbindungen mit Ihren Gästen weit über die jeweiligen Interviews hinaus. Aber bei Ihrem Output von mehr als 250 Videos in drei Jahren: Wie viel Kontakt können Sie da wirklich persönlich halten?

Klar, ich werde nicht jeden persönlich besuchen fahren können. Sonst wäre ich das ganze Jahr beschäftigt. Aber ich habe das große Glück, dass wir mittlerweile eine riesige Redaktion dahinter haben, die sich darum kümmert, dass alles so zustande kommt. Mit vielen Protagonisten habe ich noch Kontakt, mit manchen verläuft es sich auch. Und manchmal kriegen wir plötzlich die Nachricht: Hey, es hat sich was getan! Beispielsweise Marcel, der nach einem Unfall eine Querschnittslähmung hatte. Der hatte inzwischen nicht nur einen neuen Rollstuhl bekommen, sondern plötzlich auch ganz viel trainiert und konnte dann am Rollator wieder die ersten Schritte machen. Das sind Momente, die möchte ich dann mit den Zuschauern teilen.

Was ist mit Ihrer eigenen Krankheit? Sie dokumentieren regelmäßig Ihren Trainingsfortschritt in ihren Videos, zeigen, wie Sie erste Schritte machen. Wann werden Sie wieder laufen können?

Die Frage würde ich gerne beantworten können. Da wird sich aber nie einer meiner Ärzte aus dem Fenster lehnen und sagen: So wird es sein. Ich trainiere täglich, arbeite an mir und hoffe einfach, dass es immer besser wird. Ich sage aber auch: Es ist nicht mein größtes Lebensziel! Das kann sich ein Laufender vielleicht nicht vorstellen, aber ich führe auch so ein hervorragendes Leben. Wenn das Laufen dazukommt, freue ich mich riesig. Wenn nicht, werde ich auch eine gute Zeit haben.

Zur Startseite