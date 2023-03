Zehn Jahre nach Mord an Freundin Oscar Pistorius beantragt frühzeitige Entlassung aus Haft

In Südafrika will der wegen Mordes an seiner Freundin inhaftierte ehemalige paralympische Athlet Oscar Pistorius am Freitag eine Bewährungskommission um vorzeitige Entlassung bitten.

Die Sitzung des Bewährungsausschusses soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Atteridgeville-Gefängnis in der Nähe der Hauptstadt Pretoria um 10 Uhr Ortszeit beginnen.

Die unabhängige Kommission müsse unter anderem feststellen, ob Pistorius Gefahr laufe, in Zukunft ähnliche Verbrechen zu begehen, sagte der Sprecher des Gefängnisses, Singabakho Nxumalo.

Pistorius’ Anwalt Julian Knight erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, er sei nicht in der Lage, sich zu äußern, bis der Bewährungsausschuss eine Entscheidung getroffen habe.

Oscar Pistorius wurde 2016 zu zunächst sechs Jahren Haft verurteilt, weil er im Jahr 2013 seine damalige Freundin Reeva Steenkamp ermordet haben soll. Die Strafe wurde jedoch auf 13 Jahre erhöht, nachdem Staatsanwälte Berufung eingelegt hatten.

Weil Pistorius bereits mehr als die Hälfte seiner Haftstrafe verbüßt hat, steht ihm nun rechtlich zu, einen Antrag auf frühzeitige Haftentlassung zu stellen. (Reuters)

