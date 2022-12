Zusammenhang mit Pandemie unklar Zahl der Abtreibungen im dritten Quartal erneut deutlich gestiegen

Die Zahl der Abtreibungen in Deutschland ist auch im dritten Quartal dieses Jahres gestiegen. Zwischen dem 1. Juli und dem 30. September wurden rund 26.500 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet - das waren 16,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit.

Nach Rückgängen 2020 und 2021 nahm die Zahl in den ersten drei Quartalen 2022 deutlich zu.

Ob und wie das mit der Corona-Pandemie zusammen hänge, sei unklar, erklärte das Bundesamt. 69,5 Prozent der Frauen, die im dritten Quartal eine Abtreibung vornehmen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahre alt. 19,1 Prozent waren zwischen 35 und 39 Jahren.

8,6 Prozent der Frauen waren 40 Jahre oder älter und 2,7 Prozent waren minderjährig. 42 Prozent aller Frauen hatten vor der Abtreibung noch kein Kind zur Welt gebracht. (AFP)

