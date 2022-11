Tagesspiegel Plus 35. Deutscher Krebskongress in Berlin : „Es wird in vielen Fällen eine chronische Krankheit“

Am Sonntag beginnt in Berlin der 35. Deutsche Krebskongress. Ein Gespräch mit Präsident Michael Ghadimi über fulminante Entwicklungen in der Forschung, präzise Operationstechniken – und das falsche Bild vom Damoklesschwert, das über uns schwebt.