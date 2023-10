Aggressiv, träge und adipös? So schaden Smartphones der Gesundheit von Kindern

Es leuchtet, es brummt, es bimmelt und Mama und Papa halten es dauernd in der Hand – kein Wunder, dass schon Kleinkinder fasziniert nach Smartphones in ihrer Umgebung greifen. Noch wirkt der Umgang etwas unbeholfen, das ratlose Schütteln in den Händen oder der Versuch, sich das Handy über den Mund anzueignen. Doch bis zum ersten Wischen über den Bildschirm, dem ersten gekonnten Tippen mit dem Finger dauert es oft nicht lang.