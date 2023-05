Bauchfett und Männerbrüste Kommt der Bierbauch tatsächlich vom Bier?

Wenn die Temperaturen steigen, wird sie uns im Freibad, an Flussufern und leider auch bei dem ein oder anderen Grillabend wieder hemmungslos nackt entgegengestreckt: die Plauze, auch bekannt als Bierbauch. Oder, wenn man es freundlicher formuliert: ein Wohlfühlbauch. Der Besitzer eines solchen Prachtexemplars steht meist im Ruf, ein, zwei Pils zum Feierabend zu schätzen zu wissen. Gerne regelmäßig, gerne bisschen mehr am Wochenende.

Und tatsächlich: „Bier, vor allem Hopfen, enthält bestimmte Substanzen, Pflanzenöstrogene genannt, die auch in der Tiermast Verwendung finden und die durchaus die Ausbildung von Bauchfett und der sogenannten Männerbrust unterstützen können“, sagt Tobias Böttler, Oberarzt an der Klinik für Innere Medizin II und stellvertretender Leiter des Gerok-Leberzentrums des Universitätsklinikums Freiburg. Das nährt den Verdacht, der Bauch sei biergezüchtet.

Der Bierbauch kommt nicht allein vom Bier, sondern von zu vielen Kalorien. © Gina Sanders - Fotolia/Erwin Wodicka

Auf der anderen Seite haben diverse Studien inzwischen gezeigt: Das Bier trägt nicht die alleinige Verantwortung für die prallen, umfangreichen Bäuche. Denn diese entstehen nun einmal vor allem dann, wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht. Bier bringt kalorienmäßig ordentlich was auf die Waage: Eine Maß – also ein Liter – schlägt mit gut 420 Kalorien zu Buche. Da kommt an einem lauen Sommerabend schnell mal was zusammen. Noch mehr allerdings, wenn man sich statt Bier Wein, Hochprozentiges oder auch Fruchtsaft pur ins Glas schenkt.

Die Zahl der „Weinbäuche“ im Bekanntenkreis hält sich dennoch in Grenzen. Das liegt daran, dass beim Bier ein weiterer Effekt zum Tragen kommt: Alkohol im Allgemeinen und Hopfen im Speziellen wirken appetitanregend. „Bierkonsum kann also das Hungergefühl stärken und somit eine höherkalorische Ernährung nach sich ziehen“, sagt Böttler. Heißt: Nicht das Bier allein macht den Bauch, sondern die Kombination aus Bier, deftigen und meist fettigen Speisen sowie Snacks wirkt bauchbegünstigend.

Hinzu kommt außerdem, dass Fett die Neigung hat, sich in männlichen Körpern vor allem am Oberkörper zu sammeln, während es sich bei Frauen eher an Oberschenkeln, Hüften und Po anlagert. Viel Bier trinkende Frauen bekommen also weniger wahrscheinlich den kugeligen Bierbauch als ihre genauso viel trinkenden männlichen Freunde. Blöderweise birgt das am Bauch gelagerte sogenannte viszerale Fett einige gesundheitliche Risiken. Spätestens ab einem Bauchumfang von 94 Zentimeter bei Männern und 80 Zentimeter bei Frauen sollte daher auf das ein oder andere Pils verzichtet und eine kleine Runde im Park erwogen werden.