Brustkrebs Wenn Amputation die sichere Wahl ist

Brustkrebs ist bei Frauen die häufigste Krebserkrankung. Jede achte Deutsche erhält in ihrem Leben die Diagnose Mamakarzinom, jährlich sind das rund 70.000 Frauen. Das Durchschnittsalter bei der Diagnose ist 64, die Erkrankung kann allerdings auch erheblich früher auftreten: drei von zehn Frauen sind bereits mit 55 Jahren betroffen. Auch Männer können an einem Tumor der Brustdrüse erkranken, es passiert allerdings wesentlich seltener: nur 700 Fälle pro Jahr, Frauen erkranken also rund 100 Mal so häufig.