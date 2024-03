Tagesspiegel Plus Bunte Blutergüsse : Warum bekommt man eine Beule, wenn man sich am Kopf stößt, aber nicht am Kinn?

Manche Körperregionen reagieren auf Stöße mit buntem Farbenspiel und ungewollten Ausbeulungen - andere nicht. Nur der Schmerz ist sicher. Doch dagegen kann man etwas tun.