Die einen machen Karies, die anderen halten gesund Die Mundhöhle ist das Zuhause von Milliarden Bakterien

Die Menschheit erforscht seit jeher unseren Planeten. Bis heute bereichern Abenteuer-Expeditionen auf hohe Gipfel, zu fernen Inseln und in tiefe Höhlensysteme unser Verständnis von der vielfältigen Flora und Fauna auf der Erde. Und abstrahiert man diesen biologischen Entdeckergeist einmal auf den menschlichen Körper, zum Beispiel auf unsere Mundhöhle, findet man erstaunlich viele Parallelen: Denn auch in unserem Mund findet sich eine schier unfassbare Vielfalt an Lebewesen, die eine Expedition ins Innere des Körpers zu einer höchst aufschlussreichen Unternehmung machen würde.