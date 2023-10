Ein Zeichen für schlechten Schlaf? Darum bekommen wir wirklich Augenringe

In dem Bereich unterhalb der Augen ist die Haut besonders dünn. Oberflächlich liegende Blutgefäße können je nach Hauttyp durchscheinen und so einen schattigen Eindruck unter den Augen bieten – auch ohne durchzechte Nacht. Mangelnder Schlaf kann dies aber tatsächlich noch verstärken: „Einige Menschen – wenn auch bei Weitem nicht alle – bekommen zusätzlich, wenn sie schlecht schlafen, Ödeme im Bereich der Augenlider“, erklärt Dirk Meyer-Rogge, Facharzt für Dermatologie in Karlsruhe.