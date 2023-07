Einzigartig und unverwechselbar Kann eine Verletzung unseren Fingerabdruck verändern? 

Wenn wir eine glatte Oberfläche wie Glas, Papier oder Metall berühren, hinterlassen wir eine Spur, die schon so manchen Täter überführt hat: unseren Fingerabdruck. Auf unserer Haut an der Handinnenseite und der Fußsohle befinden sich sogenannte Papillarleisten. Auf den Fingerkuppen sind die Linien besonders ausgeprägt, sie bilden bei jedem Menschen ein individuelles, charakteristisches Muster. So individuell, dass bislang noch niemals zwei gleiche Fingerabdrücke entdeckt worden sind, selbst eineiige Zwillinge können damit auseinandergehalten werden.