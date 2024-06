Endometriose macht die Menstruation zur Qual „Die Schmerzen wurden konstant stärker“

„Die erste bewusste Erinnerung an einen Ausbruch der Symptome führt mich an meinen 15. Geburtstag zurück. Ich habe mich damals im Kinderzimmer auf dem Boden gewälzt, weil ich die Schmerzen nicht mehr ertragen konnte“, sagt Melanie Förster. „Später im Studium bin ich sogar regelmäßig zusammengebrochen.“

Wie schätzungsweise zwei Millionen deutsche Frauen leidet die 32-jährige Berlinerin unter Endometriose: Einer gutartigen, aber chronisch verlaufenden Erkrankung, Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle im Bauchraum wuchert. In manchen Fällen sind sogar Darm und Lunge betroffen.

Mich hat niemand ernst genommen. Ich habe mich immer gefühlt, als wäre ich nicht Frau genug, um die Schmerzen im Stillen zu ertragen. Melanie Förster, Endometriose-Patientin

So wie bei Melanie Förster ist die Erkrankung häufig mit unerträglichen Schmerzen verbunden, die die betroffenen Frauen an die Grenze der Belastbarkeit bringen. „Die Schmerzen wurden über die Jahre meiner Jugendzeit konstant stärker. Ich habe zeitweise versucht, Hormonpräparate zu nehmen, die ich aber nicht gut vertragen habe“, berichtet Melanie Förster. Immer wieder musste ihr Partner sie von der Arbeit abholen, weil sie vor lauter Schmerzen nicht mehr aufrecht stehen konnte.

Der lange Leidensweg bis zur richtigen Diagnose

Ganze zehn leidvolle Jahre vergingen, ehe Melanie Förster endlich die richtige Diagnose erhielt. „Mich hat in diesen Jahren niemand ernst genommen. Immer wieder habe ich zu hören bekommen: Die Schmerzen seien normale Menstruationsbeschwerden und jede Frau müsse da durch. Ich habe mich immer gefühlt, als wäre ich besonders empfindlich und nicht Frau genug, um die Schmerzen im Stillen zu ertragen.“

Erst ihr nicht erfüllter Kinderwunsch brachte die Wende. Ärzte empfohlen ihr damals eine Bauchspiegelung, 2016 war das. „Bei der Untersuchung stellten die Ärzte dann eine massive Ausbreitung von Endometrioseherden fest“, sagt Melanie Förster. Außerdem stellte sich heraus, dass ihr Darm, die Gebärmutter und der linke Eierstock miteinander verwachsen sind. „Die Diagnose war für mich ein Schock, aber wenigstens hatte ich endlich eine Erklärung“, sagt Förster.

Nur ein Jahr später musste sie erneut operiert werden. Diesmal wurde eine Endometriosezyste entfernt, eine Art Blase, in der sich Blut gesammelt hatte. Man empfahl ihr zusätzlich eine sogenannte „große Sanierung“, bei der man versucht hätte, die Verwachsungen zu lösen. „Es hätte sich um einen sehr großen Eingriff gehandelt und ich hätte sehr wahrscheinlich erst einmal mit einem künstlichen Darmausgang leben müssen“, sagt Melanie Förster. Die Empfehlung lehnte die Berlinerin ab.

Wenn man die Endometriose frühzeitig diagnostiziert, kann man das Wachstum verlangsamen. Ioannis Arampatzis, Gynäkologie

Es folgten verzweifelte Versuche, auf dem Wege einer künstlichen Befruchtung doch noch ein Kind zu bekommen. Jedoch ohne Erfolg. „Der Gedanke, dass wir uns diesen Wunsch bei einer rechtzeitigen Diagnose und Behandlung vielleicht doch hätten erfüllen können, nagt zeitweise sehr an mir“, sagt Melanie Förster.

„Es ist äußerst wichtig, dass man die Endometriose so früh wie möglich diagnostiziert, weil sie eine chronische Erkrankung ist, die sich allmählich entwickelt“, sagt Oberarzt Ioannis Arampatzis, Leiter des Endometriose-Zentrums in der Augusta-Krankenanstalt Bochum. „Wenn man sie frühzeitig diagnostiziert, kann man sie im Auge behalten und konservativ behandeln, sodass man das Wachstum verlangsamen und zum richtigen Zeitpunkt eventuell eine Bauchspiegelung anbieten kann, um die Endometrioseherde zu beseitigen.“

Experten sind sich uneins über die Ursachen der Krankheit

Endometriose wird in unterschiedlichen Formen und Schweregraden diagnostiziert. Sie kann in der Muskelschicht des Uterus oder in den Eierstöcken auftreten oder tief in die Wand verschiedener Organe und Strukturen innerhalb des Bauchraums hineinwachsen. Besonders häufig sitzen die Endometrioseherde am Bauchfell. Häufig treten die verschiedenen Formen auch in Kombination auf.

Endometrioseherde finden sich meist im Bereich des Beckens, sehr häufig in den Eileitern oder Eierstöcken © Freepik

Umstritten ist unterdessen, wie die Krankheit eigentlich entsteht. Unter Medizinern kursieren mehrere konkurrierende Erklärungsansätze. „Die erste Theorie besagt, dass sich durch eine rückläufige Menstruation Zellen der Gebärmutterschleimhaut in das Bauchfell einnisten und dadurch Endometrioseherde entstehen, die allmählich wachsen“, sagt Arampatzis.

Erklärungsansatz Nummer zwei besagt, dass Zellen aus verschiedenen Stellen, wie etwa dem Bauchfell, der Harnblase oder dem Rektum, zu einer Wucherung entarten.

Vor dem Eingriff wird einem gerne suggeriert, die Operation wäre die Heilung. Leider ist sie es aber nicht. Melanie Förster, Endometriose-Patientin

„Die letzte Theorie betrifft die Zeit während der Organbildung in der embryonalen Phase. Sie besagt, dass eine Gruppe von Zellen, die später die Gebärmutterschleimhaut bilden, sozusagen am falschen Ort landet und Endometrioseherde bildet“, so der Experte.

In den meisten Fällen raten Ärzte laut Arampatzis zuerst zu einer konservativen Therapie. Dazu gehören neben Schmerzmitteln Kontrazeptiva wie die Pille, eine Ernährungsumstellung und pflanzliche Mittel wie zum Beispiel Agnus Castus, aber auch Yoga, Sport, Entspannungs- und Konzentrationsübungen sowie traditionelle chinesische Medizin. Bringt all das der betroffenen Frau keine Besserung, können die Endometrioseherde bei einer sogenannten Laparoskopie (Bauchspiegelung) entfernt werden.

Melanie Förster hat bereits zwei Bauchspiegelungen hinter sich. Ihre Erfahrungen mit dem minimalinvasiven Eingriff: durchwachsen. „Nach dem ersten Eingriff gab es keine richtige Nachsorge im Krankenhaus. Im Anschluss daran hatte ich eine panische Angst, jemals wieder operiert werden zu müssen“, erzählt sie. Zwar lief es beim zweiten Mal besser, eine Operation würde sie aber nicht uneingeschränkt empfehlen. „Vorher wird einem gerne suggeriert, die Operation wäre die Heilung. Leider ist sie es aber nicht.“

Nach wie vor muss die 32-jährige Berlinerin jeden Monat auf Schmerzmittel zurückgreifen und penibel auf ihre Ernährung achten, da hoher Zucker- und Glutenkonsum ihre Beschwerden verschlimmert. „Ich nehme zusätzlich auch noch Akupunktur in Anspruch und erhalte momentan Osteopathie-Behandlungen“, erzählt sie.

Melanie Förster leidet durchschnittlich mindestens sieben Tage im Monat unter den Beschwerden. „Mein Berufsleben ist dadurch ziemlich eingeschränkt“, sagt sie. „Ich habe inzwischen sogar einen anerkannten Grad der Behinderung von fünfzig Prozent und somit zumindest offiziell einen Nachweis, dass ich gesundheitlich eingeschränkt bin.“

Die Krankheitstage seien ihr trotzdem sehr unangenehm, aber häufig leider nicht vermeidbar. Durch die Endometriose habe sie nicht die gleichen Energiereserven wie andere in ihrem Alter, sagt Melanie Förster. Ihr Kräfte muss sie sich oft bewusst einteilen. „An manchen Tagen fühle ich mich wie eine alte Frau und kämpfe mit mir. Ich versuche dann, aus der Situation das Beste zu machen und mir vor Augen zu führen, dass ich das Privileg habe, überhaupt kürzertreten zu können.“

Anderen Frauen, die ebenso an Endometriose erkrankt sind, möchte sie vor allem eines ans Herz legen. „Ich halte es für unabdingbar, sich selbst möglichst viel Wissen über Endometriose anzueignen und sich nicht auf die Meinung einer einzelnen Ärztin oder eines einzelnen Arztes zu verlassen, sondern sich immer mehrere Meinungen einzuholen“.