Gelenkknorpel lässt sich wieder aufbauen Aber verhindert das ein Kunstgelenk?

In einem kleinen Vorraum eines der OP-Säle der Orthopädie- und Unfallchirurgie des Martin-Luther-Krankenhauses (MLK) scrollt ein junger Medizinstudent, der gerade sein Praktisches Jahr im MLK absolviert, durch die Bilder einer Magnetresonanztomografie (MRT). Zu sehen ist das Knie einer Patientin, die gleich operiert wird. An der Stelle hinter der Kniescheibe, an der eigentlich der Knorpel sitzt, zeigen die Bilder eine weiße Stelle. Bei einem gesunden Knorpel müsste sie schwarz sein. „Das, was dort in Weiß zu sehen ist, ist Flüssigkeit“, erklärt der Nachwuchsmediziner. Der Knorpel fehlt also an dieser Stelle.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden