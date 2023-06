Geringere Heilungschancen, zu späte Diagnose „Bei Eierstockkrebs gibt es leider sehr viel Fehltherapie“

Herr Sehouli, rund 7500 Frauen erkranken jedes Jahr in Deutschland an bösartigen Tumoren der Eierstöcke – wie können Sie ihnen helfen?

Zunächst einmal: Eierstockkrebs ist noch immer eine der lebensbedrohlichsten Erkrankungen weltweit. Leider wird er – anders als beispielsweise Brustkrebs – stark tabuisiert. Deshalb wurde 2010 die Stiftung Eierstockkrebs gegründet, die eine enorm wichtige Arbeit leistet, weil es leider nach wie vor sehr viel Fehltherapie gibt bei dieser Erkrankung – in Deutschland und weltweit. Wenn wir Eierstockkrebs gut behandeln wollen, müssen wir ihn verstehen, und da hat sich viel getan in den vergangenen Jahren.