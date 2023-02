Hightech im Operationssaal So läuft die Arbeit mit einem Roboter-Assistenten

Es ist morgens kurz nach acht Uhr. Auf dem OP-Tisch im Helios Klinikum Berlin-Buch liegt ein Patient ganz in blaue Laken gehüllt. Lediglich sein rechtes Bein liegt frei und ist angewinkelt aufgestellt. Im Hintergrund läuft leise Musik. Drei Ärzte bereiten sich in diesen Minuten auf die Operation vor. Gemeinsam beugen sie sich über das frei liegende Knie des Patienten, an dem sie - allen voran Operateur und Oberarzt Sebastian Fehlberg - gleich arbeiten werden. Der Patient erhält ein künstliches Kniegelenk. Doch die drei Chirurgen sind nicht die einzigen Beteiligten. Unterstützung erhalten sie von Rosa.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden