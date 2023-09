Hirn- oder Herztod? Wann dürfen Organe transplantiert werden?

Im Kern geht es um die Fragen: Wann ist ein Mensch tot? Und wann darf man ihr oder ihm Organe entnehmen, um das Leben eines anderen Menschen zu retten? Wenn das Synapsenfeuer im Hirn erlischt? Sprich, wenn der Mensch hirntot ist. Oder „genügt“ es bereits, wenn das Herz für einige Minuten nicht mehr schlägt und der Kreislauf zum Erliegen kommt – der Mensch demnach herztot ist? Die Definition des Todes ist weit mehr als eine akademische Debatte. Es geht um Recht, Moral, Religion, Glauben, Selbstbestimmung – und nicht zuletzt um Menschenleben. Mediziner stoßen diese Debatte nun erneut an.

8826 Organe werden in Deutschland benötigt.

Denn: Der Organmangel ist in Deutschland eklatant. Utz Settmacher, Präsident der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG), spricht sich dafür aus, das strikte Verbot der Organentnahme nach Herz-Kreislauf-Stillstand hierzulande zu überdenken. „In allen modernen westlichen Nationen, die Organspenden nicht bloß nach dem irreversiblen Ausfall aller Hirnfunktionen erlauben, sondern auch nach Herz-Kreislauf-Stillstand, sehen wir substanzielle Zuwächse bei den Organspenden“, sagt Settmacher im Gespräch mit Tagesspiegel Background.

In Deutschland sind – historisch bedingt – Transplantationen nach Herz-Kreislauf-Stillstand tabuisiert. Utz Settmacher, Präsident der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG)

So liege der Anteil der herztoten Spenderinnen und Spender (donation after cardiac death, kurz DCD) in Großbritannien bei etwa 40 Prozent, in der Schweiz bei etwa 50 Prozent und in den Niederlanden bei etwa 60 Prozent. „In Deutschland dagegen sind – historisch bedingt – Transplantationen nach Herz-Kreislauf-Stillstand tabuisiert“, sagt Settmacher, der als Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum Jena tätig ist.

Und hierüber, findet der DTG-Präsident, müsse „offen diskutiert“ werden. Deutschland, erinnert er, sei mit 10,3 Organspendern je eine Million Einwohner im Jahr 2022 erneut eines der Schlusslichter im europäischen Vergleich gewesen. Im Spitzenreiterland Spanien kamen derweil auf eine Million Einwohner 46 Organspender.

Seine DTG, sagte Settmacher, sei hierzu „im Dialog“ mit anderen medizinischen Fachgesellschaften. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) und der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) habe man sich das Ziel gesetzt, „zunächst einmal aus medizinischer Sicht eine einheitliche Meinung zur DCD (Transplantation nach Herz-Kreislauf-Stillstand) zu formulieren“. Der Prozess könne durchaus langwierig sein, denn es gelte, neben medizinischen auch juristische und komplexe ethische Fragen zu diskutieren. Entscheiden, betonte Settmacher, müsse am Ende ohnehin die Politik. „Aber wir Fachgesellschaften können eine Brücke sein.“

Lange Wartezeiten in Deutschland In Deutschland warten Patienten sehr lange auf ein Spenderorgan. Gemäß dem Jahresbericht 2022 der Deutschen Stiftung Organtransplantation werden insgesamt 8826 Organe benötigt. Besonders lang ist die Warteliste für eine Niere. Die durchschnittliche Wartezeit dafür beträgt acht bis zehn Jahre. In Berlin warten derzeit mehr als 800 Menschen auf eine Organspende. Auf den Wartelisten der Berliner Transplantationszentren werden allein 652 Berlinerinnen und Berliner geführt, die eine Niere als Spenderorgan benötigen.

Tatsächlich ist in Deutschland laut Transplantationsgesetz die Entnahme von Organen und Geweben toter Spender nur zulässig, nachdem der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms festgestellt wurde. Die Verfahrensregeln legt die Bundesärztekammer in Richtlinien fest. Das Problem dabei: Nur zwei Prozent der Todesfälle gehen auf einen Hirntod zurück.

Viele andere Länder – etwa die Schweiz, Großbritannien, die Niederlande und Spanien – akzeptieren dagegen neben der Organspende nach Hirntod („donation after brain death“) auch die Entnahme nach einem Herztod. Die Kriterien zur Organspende nach einem Herztod variieren von Land zu Land, mancherorts sind sie bereits nach erfolgloser Reanimation erlaubt, in anderen Ländern dagegen nur, wenn der Herzstillstand infolge einer Therapiebeendigung erwartbar eintritt. Allen gemeinsam ist jedoch, dass auf den Herz-Kreislauf-Stillstand eine sogenannte „no touch period“, ein Zeitraum ohne weitere Eingriffe, von fünf bis 30 Minuten folgen muss, bevor der Patient für tot erklärt und mit der Organentnahme begonnen werden kann. Mediziner sprechen dann von einem kontrolliertem Herz-Kreislauf-Stillstand.

Todesdefinitionen auf dem Prüfstand

Dies freilich birgt Sprengstoff – und das weiß man auch in der Sektion „Organspende und Organtransplantation“ bei der DIVI, die zur Frage der Organspende nach kontrolliertem Herz-Kreislauf-Stillstand unlängst ein Diskussionspapier veröffentlicht hat.

Die konkrete Feststellung des Todes nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand im Kontext der Organspende müsse „neu und interdisziplinär konsentiert“ werden, appellieren die Autoren. Dies erfordere zudem eine „grundlegende Änderung“ oder Erweiterung des Transplantationsgesetzes. Spätestens hier müsse eine „gesamtgesellschaftliche Diskussion“ initiiert werden, „welche absehbar auch die derzeit gültigen Regularien und Verfahrensweisen auf den Prüfstand stellen wird“.

In Deutschland ist die Organentnahme nach Herzstillstand unzulässig. Sprecher des Ministeriums für Gesundheit

Andererseits, so das Papier der DIVI-Sektion, böten sich auch „einige Chancen“, sollte das bisherige gesetzliche Verbot der Organspende nach kontrolliertem Herz-Kreislauf-Stillstand aufgehoben werden: Denn die Organspende nach einem Herztod sei mehr als nur eine Maßnahme zur Steigerung der Spenderzahlen, betone sie doch vor allem „den Patientenwillen in der intensivmedizinischen Entscheidungsfindung am Lebensende“. Soll heißen: Menschen, die beispielsweise aufgrund einer unheilbaren Erkrankung die Therapie abbrechen und ihre Organe spenden möchten, würden diese Entscheidung ganz bewusst treffen. Die Frage, ob die Hirnfunktion nach einer bestimmten Wartezeit nach dem Herzstillstand irreversibel erloschen ist, würde sich in diesen Fällen nicht stellen.

Gesundheitsministerium hält am Hirntod fest

Das Bundesgesundheitsministerium dagegen gibt sich für derlei Argumente unempfänglich. Nach den teils erbittert geführten Auseinandersetzungen um Schulschließungen, Impfpflicht und Triage während der Corona-Jahre möchte Minister Karl Lauterbach (SPD) eine weitere ethisch hoch kontroverse und emotionale Debatte offenbar tunlichst vermeiden.

„In Deutschland ist die Organentnahme nach Herzstillstand unzulässig“, teilt ein Ministeriumssprecher auf Anfrage mit. Eine zehnminütige oder gar noch kürzere Wartezeit nach Herzstillstand lasse „nach derzeitigen Erkenntnissen nicht den sicheren Schluss auf das irreversible Erlöschen aller Hirnfunktionen zu“.

Die standardisierte Hirntodfeststellung, wie sie in Deutschland anhand der „einschlägigen“ Richtlinie der Bundesärztekammer durchgeführt werde, biete „eine wesentlich größere Sicherheit, dass tatsächlich alle Formen von Schmerz, Empfindung oder Wahrnehmung beim potenziellen Spender irreversibel erloschen sind und der Tod eingetreten ist“.

Die Auffassung, dass der Herzstillstand kein sicheres Todeszeichen und damit kein „Äquivalent zum Hirntod“ sei, werde auch mehrheitlich von den Mitgliedern des Deutschen Ethikrats geteilt sowie von der Bundesärztekammer in einer gemeinsamen Stellungnahme mit drei Fachgesellschaften aus dem Jahr 1998.

Und auch Lauterbach wolle daran nicht rütteln: „Das Bundesministerium für Gesundheit hält am Hirntod als Voraussetzung für eine Organspende fest“, heißt es unmissverständlich aus dem Ministerium.