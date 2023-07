Hormontherapie für Frauen jenseits der 50 „Testosteron steigert die Lust“

In den sogenannten Wechseljahren – auch Klimakterium oder Menopause genannt – erleben Frauen deutliche Veränderungen in ihrem Körper. Welchen Einfluss hat das auf die Sexualität?

Frauen in der Menopause produzieren weniger Sexualhormone. Dadurch treten häufiger Sexualprobleme auf: Schleimhäute werden trocken. Ich habe in meiner Praxis so viele Frauen, die gerne mit ihrem Mann Sex hätten. Aber die Scheide ist trocken und es tut weh. Und wenn etwas weh tut, habe ich keine Freude daran